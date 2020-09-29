Туркменские жокеи на праздничных скачках получили призы на сумму $120 тысяч

В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе в Геокдепинском этрапе Ахалского региона 28 сентября прошли скачки. Праздничные состязания посвящены 29-й годовщине независимости Туркменистана, всенародно отмеченной 27 сентября. Об этом сообщает сайт Centralasia.news.

В праздничном мероприятии принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов с соратниками — членами правительства, руководителями парламента, военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств.

Свою скорость и резвость на различных дистанциях ахалтекинцы продемонстрировали в семи заездах, в каждой участвовало по 12 скакунов. В каждом из них был учреждён приз — 6 призов по $15 тысяч от различных сфер народнохозяйственного комплекса и самый главный — президентский приз в $30 тысяч. Общий призовой фонд составил, $120 тысяч для 84 претендентов.

В финальном заезде борьба шла за главный приз, объявленный президентом в честь 29-й годовщины независимости страны. Дистанцию в 2400 метров конь Доргунан — питомец Ахалтекинского конного комплекса — прошёл за 2 минуты 49 секунды, заняв первое место. Скакуном управлял мастер-жокей Б.Агамырадов.

Напомним, в честь праздника туркменского скакуна 26 апреля были разыграны денежные награды в размере $190 тысяч.

В честь 29-й годовщины независимости Туркменистана праздничные конные состязания прошли в столице и во всех регионах страны.

На территории конноспортивного комплекса была организована выставка, на которой были представлены работы туркменских художников, ремесленников, скульпторов, ювелиров и ковровщиц.

Добавим, состязания ахалтекинцев — излюбленное действо для туркменистанцев, где проявляются не только скоростные качества «небесных» скакунов, а также их грация, изящество и сила. Всё это описано в произведениях Бердымухамедова «Ахалтекинец – наша гордость и слава» и «Стремительная поступь скакуна», где автор проявляет особую любовь к этим неповторимым созданиям и потому так бережно заботится о сохранении уникальных и непревзойдённых качеств этой породы.