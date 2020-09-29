Мирзиёев отметил важность внедрения международных нормативов на предприятия Узбекистана

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 сентября провёл очередное совещание по видеосвязи, в ходе которого затронул результативность нововведений в системе технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

– Мы должны достичь того, чтобы национальный стандарт имел свой «веский голос», – сказал Мирзиёев.

Прежде всего, на совещание было отмечено, что за последние несколько лет в Узбекистане, 43 процента национальных стандартов подведены под мировые, тем самым количество внедрённых международных нормативов достигло – 12 тыс, которые повысили качество и конкурентоспособность узбекской продукции.

К примеру, на 21-м предприятии внедрены европейские стандарты OEKO-Tex и Sedex. Ввиду этого, Андижанская компания «Samo Textile» поставило на еврорынки товары – на 5 млн долларов; Бухарское предприятие «Bukhara Cotton Textile» реализовало продукцию в Германии, США, Великобритании и Турции – на 5 млн долларов.

В результате внедрения специального знака CE на 17 видах товаров бытовой техники, кабелей, медицинских приборов, налажен экспорт узбекской продукции в восемь европейских стран. Также, к концу года завершат модернизацию 14 лабораторий (пищевой, металлургической и лёгкой промышленности).

По видеосвязи, президент рассмотрел эффективность принятых усилий по внедрению международных нормативов и важные задачи на перспективу.

В связи с этим, Шавкат Мирзиёев поручил к концу 2021 года довести количество внедрённых в Узбекистане международных стандартов до 14 тыс и уровень соответствия национальных стандартов до 50 процентов.

Он также дал указания по придание агентству «Узстандарт» статуса национального органа.

В целом, поручено расширить применение стандарта OEKO-Tex на текстильных предприятиях, маркировки СE в отрасли электротехники, и систем Global G.A.P. и Organic в сельскохозяйственной сфере.

Глава государства также поручил ускорить работу по отмене свыше 5 тыс. устаревших нормативов, и активизировать процесс создания на предприятиях страны стандартов и технических регламентов ЕАЭС и ЕС.