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Таджикская ЦИК рассказала о прозрачности предстоящих выборов

Таджикская ЦИК рассказала о прозрачности предстоящих выборовВ столице Таджикистана 28 сентября состоялась встреча Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) республики и зарубежных наблюдателей от ОБСЕ. Дискуссия была сосредоточена на создании условий для проведения прозрачных выборов президента, сообщает госинформагентство «Ховар».

Глава ЦКВР Бахтиёр Худоёрзода отметил, что комиссия сделала всё необходимое для демократического проведения важного политического мероприятия. По его словам, была выполнена часть работы по активизации электората. Чиновник подчеркнул, что в рамках взаимодействия с гражданским обществом используются новые информационные платформы.

Кроме того, в состав избирательных комиссий было привлечено много женщин и волонтёров. Соответствующие процессы были реализованы в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, добавил Худоёрзода.

Также было подчёркнуто, что делегация наблюдателей от Офиса демократических институтов и прав человека ОБСЕ по оценке выборов под руководством Ивилины Алексиевой-Робинсон начала мониторинг выборов.

Напомним, что важное политическое мероприятие для Таджикистана состоится 11 октября этого года. Наблюдение за соответствующим процессом также начали наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.





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