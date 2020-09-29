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Спикер Совфеда РФ выступила за дальнейшее наращивание межпарламентского диалога с Туркменистаном

  • 29.09.2020, 11:07,
  • Китай и Центральная Азия Россия
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Спикер Совфеда РФ выступила за дальнейшее наращивание межпарламентского диалога с ТуркменистаномПредседатель МПА СНГ Валентина Матвиенко направила поздравительную телеграмму главе Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедовой, в котором поздравила с Днём независимости страны. Об этом 27 сентября сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты РФ.

– В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации выступают за дальнейшее наращивание межпарламентского диалога с туркменистанскими коллегами по широкому кругу вопросов и рассчитывают на активизацию совместной работы, важная роль в которой отводится парламентским группам дружбы, – говорится в поздравлено сообщении. 

Спикер российского совета дала высокую оценку заинтересованности в участии туркменских коллег в мероприятиях МПА Содружества Независимых Государств.Спикер Совфеда РФ выступила за дальнейшее наращивание межпарламентского диалога с Туркменистаном

Кроме того, она тепло пожелала туркменской коллеге и парламентариям Меджлиса успехов в ответственной госдеятельности, а жителям страны – мира и процветания.

Валентина Матвиенко также напомнила, что присоединение туркменского Меджлиса в качестве члена к межпарламентскому союзу в 2017 году имеет большое значение для дальнейшего расширения совместной работы.

Ранее в августе глава России Владимир Путин внёс в государственную Думу законопроект, поддержанный правительством РФ, согласно которому предлагается ратифицировать соглашение с Туркменистаном о сотрудничество в сфере безопасности.

Вчера туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов сердечно поздравил граждан страны с 29-й годовщиной независимости Туркменистана, также по случаю торжества, в Ашхабаде 27 сентября прошёл парад, в котором приняли участие представители всех родов войск ВС Туркменистана.

Напомним, что в преддверии праздника, в Туркменистане одобрили изменения в Конституцию, подразумевающие создание двухпалатного парламента





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