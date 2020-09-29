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Военные учения России. Сценарий "условный противник занял ключевую высоту и обстреливал позиции союзников. | СРОЧНО

 Россия готовиться дать отпор Азербайджану
Россия провела военные учения. Сценарий очень интересный - "условный противник занял ключевую высоту и обстреливал позиции союзников из минометных и артиллерийских орудий"

2-я общевойсковая армия Центрального военного округа провела на Тоцком полигоне в Оренбургской области крупное учение с нанесением ракетно-бомбовых авиационных ударов по противнику, сообщает (https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12316674@egNews) пресс-служба Минобороны РФ.

По замыслу практических действий, условный противник занял ключевую высоту и обстреливал позиции союзников из минометных и артиллерийских орудий. Военнослужащие сначала с помощью аэрозольных подразделений сделали термодымовые барьеры, а после с помощью приданной авиации нанесли ракетные и бомбовые удары по удерживаемой высоте. Для этого были привлечены сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил». Оставшиеся силы и средства противника были уничтожены артиллерийскими, мотострелковыми и танковыми подразделениями.

Всего в учении приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц техники.

2-я Гвардейская общевойсковая армия - воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав Центрального военного округа. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения. 
 
@Bagramyan26


  Источник:FMG NEWS

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