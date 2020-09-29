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Близкий сосед лучше дальнего родственника | СОДРУЖЕСТВО

 Армения Россия союзники и братья

Современная парадигма развития Армении связана с выбором западного или восточного путей развития. 21 сентября страна отметила 29 лет своей государственности. Несмотря на это дальнейшее будущее армянского государства выглядит туманно ввиду отсутствия четкого пути развития.
Трудности развития, так или иначе, связаны с экономикой, проблемы которой особняком стоят перед правительством республики. Стимулирование туризма и сельского хозяйства является краеугольными задачами, стоящими перед руководством страны.
Армения – туристическая страна, всегда готовая гостеприимно распахнуть свои двери перед всеми желающими. Здесь есть, что показать гостям. Богатая культура республики изобилует памятниками скульптуры и архитектуры, а уникальный климат позволяет насладиться плавным переходом от залитых солнцем равнин к горным заснеженным вершинам.
Мягкий климат республики также является основным стимулирующим фактором для развития сельского хозяйства. Эта отрасль очень привлекательна для инвестиций, учитывая многообразие армянской сельскохозяйственной продукции. Именно она является основным источником экспорта, который нужно всячески наращивать.
Развитию Армении мешает отсутствие выхода к морю и напряженные отношения с соседним Азербайджаном. Последнее особенно тревожно, учитывая события последних дней. Для решения этой проблемы необходимо участие третьей стороны, которая усадит стороны за стол переговоров. Но именно за стол переговоров, а не для достижения своих надменных целей. Наиболее перспективным в этой связи видится взаимодействие с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это блок военного характера, но с миротворческим окрасом. Участвуя в различных конфликтах, ОДКБ не раз доказывал свою состоятельность в их урегулировании, склоняя стороны к конструктивному диалогу. И укрепление связей с ним крайне выгодно как Армении в частности, так и всему Закавказью в целом с точки зрения мирного существования региона.
Учитывая хорошее географическое положение республики в виде стыка Европы и Азии, было бы логичным наращивать взаимодействие с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), частью которого уже является наша страна. Это сулит ей много преференций, учитывая амбициозный характер развития ЕАЭС. К примеру, китайский торговый мегапроект «Шелковый путь», активно продвигаемый со стороны ЕАЭС, будет способствовать увеличению товарооборота армянских товаров, как с азиатскими, так и с европейскими странами.
Западные страны, в том числе и США, в отношении с Арменией пытаются вести себя как дальние родственники, вспоминая о ней только тогда, когда им выгодно. Под маской развития демократии и торговли, они продвигают в нашей стране свои программы европейской интеграции, лишая тем самым Армению ее уникальности и идентичности. Вот почему армянский путь развития связан с ее ближайшими соседями, которые уже сейчас оказывают ей серьезную помощь. Дальнейшая интеграция с ними только укрепит позиции Армении на геополитической карте мира. И это то будущее, к которому нужно стремиться.
 
По Материалам Содружества
(sodrugestvo.info/?p=758624)


  Источник:FMG NEWS

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