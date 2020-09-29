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За шестилетнюю историю Форумов регионов Беларуси и России принято 300 соглашений на $2 миллиарда

  • 29.09.2020, 18:28,
  • В Мире + Европа Беларусь Россия
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За шестилетнюю историю Форумов регионов Беларуси и России принято 300 соглашений на $2 миллиардаГлава Белоруссии Александр Лукашенко 29 сентября в рамках выступления на седьмом форуме соседних регионов заявил, что за шесть лет совместных встреч с россиянами, запущено в работу три сотни контрактов на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Выступая перед участниками форума, президент отметил, что настоящий саммит очень важен для Союзного государства, как второй этап диалога, который был начат с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в этом месяце. Это ещё один значимый шаг в укреплении добрососедства и сотрудничества братских стран.

Глава государства подчеркнул, что формат подобного взаимодействия в регионе очень эффективен. За шесть лет экономического контактирования, стороны подписали более трёхсот соглашений на общую сумму 2 миллиарда долларов. Это огромный вклад, в развитие социально-экономического белорусско-российского потенциала, отметил президент.

В канве своей речи, Лукашенко поблагодарил российских коллег за инициативу, провозглашённую на полях Межпарламентского союза, признать Победу во второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а борцов с нацизмом во всех государствах — Всемирным мемориалом человечества. 

Президент обратил внимание на то, что фальсификация истории несёт в себе реальную угрозу стабильной жизнедеятельности общества, и порождает риски раскола национальных, социальных и конфессиональных ценностей.





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