За шестилетнюю историю Форумов регионов Беларуси и России принято 300 соглашений на $2 миллиарда

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 29 сентября в рамках выступления на седьмом форуме соседних регионов заявил, что за шесть лет совместных встреч с россиянами, запущено в работу три сотни контрактов на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Выступая перед участниками форума, президент отметил, что настоящий саммит очень важен для Союзного государства, как второй этап диалога, который был начат с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в этом месяце. Это ещё один значимый шаг в укреплении добрососедства и сотрудничества братских стран.

Глава государства подчеркнул, что формат подобного взаимодействия в регионе очень эффективен. За шесть лет экономического контактирования, стороны подписали более трёхсот соглашений на общую сумму 2 миллиарда долларов. Это огромный вклад, в развитие социально-экономического белорусско-российского потенциала, отметил президент.

В канве своей речи, Лукашенко поблагодарил российских коллег за инициативу, провозглашённую на полях Межпарламентского союза, признать Победу во второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а борцов с нацизмом во всех государствах — Всемирным мемориалом человечества.

Президент обратил внимание на то, что фальсификация истории несёт в себе реальную угрозу стабильной жизнедеятельности общества, и порождает риски раскола национальных, социальных и конфессиональных ценностей.