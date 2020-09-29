Генсек ОДКБ обеспокоен возобновлением нагорно-карабахского вооружённого конфликта

Генеральный секретарь организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 28 сентября касаясь вопроса о ситуации, которая возникла в связи с возобновлением вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, выразил большую озабоченность. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

Генсек обеспокоенно отметил, что в ходе вооружённого конфликта, с обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе и среди мирных жителей регионов.

Вместе с тем, было подчёркнуто, что нарушен режим прекращения огня, применяется тяжёлое вооружение, в частности, артиллерия, танки, авиация и ударные БПЛА.

Учитывая сообщение ведомства, текущая обстановка не соответствует выполнению соглашения о прекращении огня и общих обязательств, касающихся не применять силу в рамках мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, принятом в 1994 году.

ОДКБ в очередной раз призывает Азербайджан и Армению к прекращению огня и просит вернуться к мирному переговорному диалогу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ.