Территорию Армении обстреляли ВС Азербайджана

Воинскую часть в районе Вардениса Гехаркуникской области Армении, обстреляли ВС Азербайджана, об этом написала 29 сентября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в фейсбуке.

– Действия противника последователи за дезинформацией азербайджанского министерства обороны о том, что якобы ВС Армении обстреляли Дашкесанский район Азербайджана. Таким образом противник фактически попытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий, – написала Степанян.

Важно отметить, что Анкара, уже открыто поддерживает Баку в конфликте с Арменией. В соцсетях в СМИ и официально, представители властей Турции, подстрекают Азербайджан открыто действовать против Армении, захватить Карабах, и прогнать армян или уничтожить.

Итак, вторгшись в Сирию – Идлиб, а также в Ливию, глава Турции, почуяв безнаказанность, теперь взялся вплотную за Нагорный Карабах.

Сегодняшняя провокация этому пример, однако данный конфликт в закавказском регионе, не нужен ни Армении, ни Азербайджану, и конечно же российская сторона не заинтересована в продолжение эскалации.

Ранее SNG.Today писал, о том, что Азербайджан 27 сентября подверг артобстрелу населённые пункты и столицу НКР – Степанакерт, есть раненые и погибшие среди мирного населения Арцаха.