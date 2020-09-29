Туркменистан занял лидирующую позицию по поставкам газа в Китай

Туркменистан занимает лидирующую позицию по поставкам трубопроводного газа в Китай. Об этом свидетельствуют сентябрьские данные таможни Китая.

Как отмечает источник, Центральноазиатская страна нарастила поставки до 1,788 млрд кубометров или 78,3 млн кубометров в сутки. К июню текущего года поставки выросли на 7% в суточном выражении и превысили объём поставок за февраль 2020 года.

— На втором месте Казахстан. На третье место вышел «Газпром» (РФ), который в июле поставил в Поднебесную рекордных 379 млн кубометров газа (12,2 млн кубометров в сутки) потеснив Мьянму. На пятом месте Узбекистан, который, тем не менее, в июле увеличил поставки по отношению к июню почти на две трети, — сообщает источник.

Отметим, экспорт «Газпрома» является очередным рекордом в истории поставок по магистрали российского проекта «Сила Сибири». В июне по газопроводу было поставлено 10,2 млн кубометров в сутки.

Напомним, в мае 2019 года генеральный директор Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Е Сяньдэн заявил, что суммарный объём поставленного природного газа из Туркменистана в Поднебесную по состоянию на 19 мая 2019 года (с декабря 2009 года) составил 238,8 млрд кубометров.

В сумме китайский импорт трубопроводного газа в июле 2020 года (по официальным данным) вырос до 4,47 млрд кубометров с 3,039 млрд кубометров в июне.

Добавим, в сентябре китайская CNPC инициировала процесс возведения производственной инфраструктуры 3-х месторождений газа на правобережье реки Амударьи в Лебапском регионе Туркменистана. Работы будут осуществляться совместно с холдингом Sichuan Petroleum Construction.