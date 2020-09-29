Власти Украины открыли границы для иностранцев

Украинские власти 28 сентября отменили запрет на въезд в страну иностранных граждан. Заявление было сделано представителем госпогранслужбы Андреем Демченко. Соответствующие ограничения были ранее введены ввиду пандемии коронавируса, сообщает госинформагентство «Укринформ».

Демченко отметил, что погранслужба следует нормам, установленным правительством. По его словам, с марта 2020 года на границе действовали различные ограничения. Он добавил, что фактический запрет на въезд иностранцев действовал месяц — с 27 августа по 28 сентября.

Кабмин Украины ввёл всеобщий карантин 12 марта в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Позже, 11 мая, часть ограничений было решено ослабить с упором на адаптивный карантин. Впоследствии территория государства была поделена на 4 зоны — «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную», каждая из которых указывает на уровень эпидемиологической опасности.

Премьер Денис Шмыгаль 25 августа в ходе совещания с президентом Владимиром Зеленским предложил продлить карантинные ограничения до 1 ноября в связи с ухудшением эпидситуации в стране. Инициатива была одобрена и реализована.

На данный момент в государстве зафиксировано 201 305 пациентов с коронавирусной инфекцией. В общей сложности от соответствующей болезни умерли 3996 человек.