ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 30 / 09 ОБНОВЛЕННО

В Джавахети перекрыта международная трасса Грузия-Турция.





Местное агентство JNEWS распространило информацию, что в Ахалкалакском районе, где компактно проживает армянское население, жители запрещают передвижение грузовых автомобилей.





Протестующие высказывают подозрения, что по этой дороге Турция переправляет оружие Азербайджану, и одновременно требуют открыть грузино-армянскую границу для собранной ими помощи Еревану.





На месте находятся действующий депутат парламента Грузии Самвел Манукян, а также бывший депутат парламента Самвел Петросян, мобилизована полиция.

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