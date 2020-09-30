 
  • 00:35 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 30 / 09 ОБНОВЛЕННО 
  • 23:38 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 29 / 09 ОБНОВЛЕННО 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 00:35 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 30 / 09 ОБНОВЛЕННО 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 30 / 09 ОБНОВЛЕННО

  Свободный Арцах
Война в Карабахе

27 сентября 2020 года без объявления войны рано утром когда все еще спали  ВС Азербайджана при поддержке террористов ИГИЛ и Турции вероломно нарушили Государственную Границу Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) начав массированный обстрел спящих мирных жителей в городах и селах миролюбивого Арцаха, используя даже авиацию.
Сейчас идет кровопролитная война.
Победа за Армянами !!!

 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ - ТОЛЬКО ФАКТЫ -  

00:29 В Джавахети перекрыта международная трасса Грузия-Турция.

Местное агентство JNEWS распространило информацию, что в Ахалкалакском районе, где компактно проживает армянское население, жители запрещают передвижение грузовых автомобилей.

Протестующие высказывают подозрения, что по этой дороге Турция переправляет оружие Азербайджану, и одновременно требуют открыть грузино-армянскую границу для собранной ими помощи Еревану. 

На месте находятся действующий депутат парламента Грузии Самвел Манукян, а также бывший депутат парламента Самвел Петросян, мобилизована полиция.
00:27 Турция угрожает Греции войной: «Мы решим наши вопросы на поле боя» 
 
Турция выразила крайнее раздражение визитом госсекретаря США в Грецию. 
В частности, представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AKP) обвинил госсекретаря США Майка Помпео в одностороннем подходе и заявил, что его позиция неэлегантна. 
00:21 Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело о передаче Азербайджану части территорий страны. 
00:18 По ситуации в Нагорном Карабахе наконец-то высказался Пентагон. 

"Мы четко перестроили наше помощь как Армении, так и Азербайджану с целью быть уверенными, что она никоим образом не будет связана с конфликтом между двумя странами. Текущая ситуация весьма переменчива и мы продолжим внимательно за ней наблюдать"
00:01 Потери Азербайджана с первого дня начала боевых действий

-790 военных
-1900 раненых
-7 вертолетов
-1 самолет
-137 танков и бронетехники 
-72 БПЛА 



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 36


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Не распространять сплетни и непроверенную информацию! | Минобороны Армении
    » Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие
    » В Шуши возобновляется активное масштабное строительство | президент Республики Арцах
    » Идёт ремонт центральной дороги в городе Аскеран | Республика Арцах благоустраивается
    » Заявление МИД Арцаха в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района
    » ААА поблагодарила народ США и сенатора штата Миннесота за признание независимости Арцаха
    » США (Сенат штата Миннесота) признали независимость Республики Арцах.
    » В Баку открыт памятник военному преступнику и нацисту Альберту Агарунову
    » Вы в курсе, что Арцах – это та земля, где армяне были всегда? | Владимир Соловьев
    » В ОБСЕ распространено заявление НС Арцаха к 30-й годовщине геноцида армян в Сумгаите
    » Нефтяная интервенция США
    » Если бы не война: какие планы по развитию Донбасса разрушили боевики
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 30 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 00:35
    • 39
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 29 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 23:38
    • 408
    • 0

    Власти Украины открыли границы для иностранцев

    • 19:55
    • 52
    • 0

    Генсек ОДКБ обеспокоен возобновлением нагорно-карабахского вооружённого конфликта

    • 19:27
    • 48
    • 0

    За шестилетнюю историю Форумов регионов Беларуси и России принято 300 соглашений на $2 миллиарда

    • 18:28
    • 44
    • 0

    Территорию Армении обстреляли ВС Азербайджана

    • 16:13
    • 40
    • 0

    Близкий сосед лучше дальнего родственника | СОДРУЖЕСТВО

    • 12:46
    • 73
    • 0

    Военные учения России. Сценарий "условный противник занял ключевую высоту и обстреливал позиции союзников. | СРОЧНО

    • 12:30
    • 80
    • 0

    Спикер Совфеда РФ выступила за дальнейшее наращивание межпарламентского диалога с Туркменистаном

    • 11:07
    • 99
    • 0

    Туркменские жокеи на праздничных скачках получили призы на сумму $120 тысяч

    • 10:21
    • 102
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 28 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 22:07
    • 580
    • 0

    Казахстан войдёт в глобальную техноцепочку производителя грузовой техники СНГ-ПАО «Камаз»

    • 18:31
    • 129
    • 0

    Официальные лица Молдовы просят Азербайджан и Армению вернуться к мирному диалогу

    • 18:27
    • 127
    • 0

    В Беларуси студентов из Туркменистана направили на сбор яблок

    • 17:54
    • 141
    • 0

    Беларусь продуктивно строит мосты сотрудничества с регионами России

    • 16:10
    • 133
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60201
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55909
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49404
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47192
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45151
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38988
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37513
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35912
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33646
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 32181
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26698
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24908
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24905
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24687
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22875
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 30 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 00:35
    • 39
    • 0

    Власти Украины открыли границы для иностранцев

    • 19:55
    • 52
    • 0

    Территорию Армении обстреляли ВС Азербайджана

    • 16:13
    • 40
    • 0

    Генсек ОДКБ обеспокоен возобновлением нагорно-карабахского вооружённого конфликта

    • 19:27
    • 48
    • 0

    За шестилетнюю историю Форумов регионов Беларуси и России принято 300 соглашений на $2 миллиарда

    • 18:28
    • 44
    • 0

    Близкий сосед лучше дальнего родственника | СОДРУЖЕСТВО

    • 12:46
    • 73
    • 0

    Военные учения России. Сценарий "условный противник занял ключевую высоту и обстреливал позиции союзников. | СРОЧНО

    • 12:30
    • 80
    • 0

    Спикер Совфеда РФ выступила за дальнейшее наращивание межпарламентского диалога с Туркменистаном

    • 11:07
    • 99
    • 0

    Туркменские жокеи на праздничных скачках получили призы на сумму $120 тысяч

    • 10:21
    • 102
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 29 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 23:38
    • 408
    • 0

    Казахстан войдёт в глобальную техноцепочку производителя грузовой техники СНГ-ПАО «Камаз»

    • 18:31
    • 129
    • 0

    В Беларуси студентов из Туркменистана направили на сбор яблок

    • 17:54
    • 141
    • 0

    Правительство Киргизии окажет помощь соотечественникам, пострадавшим от обрушения моста в России

    • 15:22
    • 161
    • 0

    Тоноян провёл экстренное совещание

    • 12:25
    • 159
    • 0

    Беларусь продуктивно строит мосты сотрудничества с регионами России

    • 16:10
    • 133
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА