ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 30 / 09 ОБНОВЛЕННО

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00:29 В Джавахети перекрыта международная трасса Грузия-Турция.
Местное агентство JNEWS распространило информацию, что в Ахалкалакском районе, где компактно проживает армянское население, жители запрещают передвижение грузовых автомобилей.
Протестующие высказывают подозрения, что по этой дороге Турция переправляет оружие Азербайджану, и одновременно требуют открыть грузино-армянскую границу для собранной ими помощи Еревану.
На месте находятся действующий депутат парламента Грузии Самвел Манукян, а также бывший депутат парламента Самвел Петросян, мобилизована полиция.
00:27 Турция угрожает Греции войной: «Мы решим наши вопросы на поле боя»
Турция выразила крайнее раздражение визитом госсекретаря США в Грецию.
В частности, представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AKP) обвинил госсекретаря США Майка Помпео в одностороннем подходе и заявил, что его позиция неэлегантна.
00:21 Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело о передаче Азербайджану части территорий страны.
00:18 По ситуации в Нагорном Карабахе наконец-то высказался Пентагон.
"Мы четко перестроили наше помощь как Армении, так и Азербайджану с целью быть уверенными, что она никоим образом не будет связана с конфликтом между двумя странами. Текущая ситуация весьма переменчива и мы продолжим внимательно за ней наблюдать"
00:01 Потери Азербайджана с первого дня начала боевых действий
-790 военных
-1900 раненых
-7 вертолетов
-1 самолет
-137 танков и бронетехники
-72 БПЛА