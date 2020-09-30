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Туркменистан и Германия расширят торгово-экономическое сотрудничество

Туркменистан и Германия расширят торгово-экономическое сотрудничество

В Министерстве иностранных дел Туркменистана 29 сентября в формате видеоконференцсвязи прошли туркмено-германские политические консультации. Участники детально обсудили уровень двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегации сторон возглавили замминистра главы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев и представитель МИД ФРГ по Восточной Европе, Южному Кавказу и Средней Азии Михаэль Зиберт.

В начале онлайн-встречи, собеседники отметили участие германских компаний в развитии различных секторов туркменской экономики. Хаджиев и Зиберт обменялись мнениями по расширению взаимодействия в энергетической сфере и области транспорта.

Дипломаты рассмотрели эффективность сотрудничества в сфере экологической безопасности, а именно, по инициативе «Зелёная Центральная Азия». Также отмечен позитивный опыт взаимодействия по линии здравоохранения, подчеркнута необходимость укрепления консультаций между специалистами в области медицины.Туркменистан и Германия расширят торгово-экономическое сотрудничество

В завершении собеседники рассмотрели культурно-гуманитарное сотрудничество: возможности развития совместных проектов в области археологии и взаимодействие в сфере образования с активной координирующей ролью Германского общества по международному сотрудничеству.

Напомним, на форуме прошедшем 22 апреля 2020 года, была отмечена важность туркмено-германского сотрудничества в сфере иммунологии. В частности, глава туркменского МИД заявил, что Туркменистан и ФРГ приступят к выполнению планов по повышению уровня иммунитета у населения. Мередов призвал главу дипмиссии ФРГ в Туркменистане к тесному сотрудничеству с МИД и минздравом.



  Источник:FMG NEWS

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