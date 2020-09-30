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Украина не успеет до конца года ликвидировать ГФС в рамках условий ЕС

  • 30.09.2020, 12:09,
  • В Мире + Европа » Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Украина не успеет до конца года ликвидировать ГФС в рамках условий ЕСВласти Украины и Евросоюз в июле достигли соглашения о выделении Киеву 1,2 млрд евро финпомощи. Одно из условий ЕС в этом направлении — ликвидация государственной фискальной службы. Глава ГФС Сергей Солодченко 29 сентября заявил, что страна не успеет этого сделать до конца года, сообщает ИА LIGA.net.

Чиновник подчеркнул, что соответствующая служба является правопреемником ряда крупных госструктур. В качестве примера он указал на миндоходов и сборов. По его словам, ликвидировать удастся лишь налоговую милицию, но не ГФС целиком.

Солодченко также напомнил, что некоторые сотрудники службы сейчас в отпусках по уходу за ребёнком, также есть имущество для передачи. На данный момент в госведомстве работают 5000 украинцев, добавил глава ГФС.

Напомним, что Евросоюз согласился предоставить Украине соответствующую макрофинансовую помощь в два этапа — по 600 млн евро. При этом Киев должен повысить прозрачность медицинских закупок, реализовать налоговую и таможенную реформы, усилить независимость судебных и правоохранительных органов, расширить потенциал рынка газа.

Ликвидация государственной фискальной службы входит в список требований для выделения второго транша финпомощи.





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