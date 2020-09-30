Рахмон встретился с премьером Узбекистана

Таджикский лидер Эмомали Рахмон 29 сентября провёл встречу с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым. Стороны обсудили итоги 7-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы Республики Таджикистан.

Рахмон подчеркнул, что соответствующая комиссия внесёт весомый вклад в наращивание отношений между республиками, в частности в сфере торговли. Он отметил, что за последние годы между странами наблюдается постоянный рост объёмов взаимной торговли.

Ранее на заседании с участием правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана было отмечено, что в период с 2015 по 2019 годы товарооборот между государствами увеличился в 30 раз — с 12 до 362 млн долларов. При этом большая часть средств получена от экспорта узбекской продукции в Таджикистан. Также было заявлено, что объём торгового оборота между странами за первые 6 месяцев этого года составил свыше 217 млн долларов.

Напомним, что 18 сентября из Узбекистана в Душанбе прибыла делегация, состоящая из 172 бизнесменов. Они обсудили с местными предпринимателями и чиновниками реализацию совместных проектов. Позже, 21 сентября, в республику прибыли представители узбекского парламента.