Татарстан поставит в Туркменистан второе пассажирское судно проекта А-145Е

Министр промышленности и торговли Татарстана РФ Альберт Каримов 29 сентября провёл видеоконференцию с представителями туркменского морского агентства «Türkmendeňizýollary» и АОЗТ «Морской торговый флот». Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе мипромторга РТ РФ.

В первую очередь, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего партнёрства.

В этом контексте, туркменская сторона обсудила строительство второго скоростного пассажирского судна проекта А-145Е, и организацию совместного строительства серии речных земснарядов двух типов (дизельного и электрического), которые предназначены для дноуглубительных работ.

Добавим, что в августе 2019 на Каспийском экономическом форуме в туркменском городе-курорте Авазе АО СК «Ак Барс» подписало с агентством «Türkmendeňizýollary» и с АООТ «ССЗ «Балкан» (г.Туркменбаши) соглашения о сотрудничестве в области судостроения.

Ранее SNG.Today писал, что глава Астраханской области Игорь Бабушкин и посол Туркменистана в РФ Батыр Ниязлиев обсудили сотрудничество в транспортно-транзитной сфере, в том числе строительство на астраханских верфях серии судов для туркменской стороны. Помимо этого, Ашхабад намерен расширить партнёрство в сфере строительства судов с Санкт-Петербургом.

Важно отметить, что проект А-145Е скоростное пассажирское глиссирующие судно, которое предназначено для перевозки пассажиров, вместимостью 150 человек.