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Не пытайтесь вбить клин между Россией и Арменией | вниманию Владимира Соловьева и Ко

 Армения и Россия союзники и друзья
 
Долгое время российские СМИ при активном участии армянских провокаторов и оппозиционных деятелей планомерно капают на мозги россиян об неком векторе Сороса в Армении. Эта гнусная ложь и провокация со стороны предателей армянского народа, расхитителей и воров как частной так и государственной собственности мягко легла в уста таких медиа пропагандистов в России как Соловьев, Семен Багдасаров, Маргарита Симонян и почти всей пресс элиты России.
 
Пытаясь вернутся к кормушке и грабежам, армянские предыдущие власти объявили грязную войну народу Армении и избранному большинством населения Армении Николу Пашиняну и его правительству, используя свои может быть даже дружеские связи в России с пропагандистами и журналистами. 
 
Отметим что офис Сороса открылся во времена Роберт Кочаряна, активно действовал и никогда не был мишенью тогдашних властей и российской элиты.
 
Сегодня, Армения имея многочисленную диаспору во всем мире от Ливана, России, Франции, Ирана, Грузии до США пытается проводить дружескую (то что многие называют много векторную) и взаимовыгодную политику со всеми странами защищая национальные интересы армян и Армении.
Но конечно для всего армянского народа есть один союзник и это Россия, о котором не раз на самом высоком уровне заявлял Премьер Министр Армении Никол Пашинян, и это аксиома. Естественно в Армении и за рубежом есть армяне которые имеют другой взгляд, так же как и в России есть много недовольных экономикой и политическим курсом Владимира Путина. Многие русские прямо желающие смерти армян и поддерживают врагов армян, но это не дает повода нам думать что это общее мнение россиян и это государственная политика России.  
 
Одним словом армянские оппозиционные силы потерявшие власть и кормушку, вместе с высшим руководством Азербайджана используя СМИ Азербайджана и свои СМИ в Армении а также как мы писали выше связи в СМИ России и экспертном сообществе достигли "Успеха" в опорочивании национального лидера Армении, руководителя который с первого дня делает все для восстановления разрушенной и униженной Армении. Что же молодцы Браво!!!
 
 
Вам удалось опорочить первое лицо страны, с презрением к которому сегодня относятся в экспертном обществе и пресс элите России, вместо того чтобы защищать его на всех платформах как это делают во всех странах за исключением ряда стран без истории и культуры. Именно благодаря Вам были развязаны руки Алиева в отношении Республики Арцах. Ведь когда какое то ЧМО и падаль в Армении обливает грязью первое лицо страны, то это естественно может сделать и враг в лице Эрдогана и Алиева. 
 
Отметим что отношения Армении и России находятся на самом высоком дружеском и союзническом уровне, о чем не раз говорили Президент России Владимир Путин, Послы двух стран, МИД России и Армении, Министры обороны Армении и России одним словом государственная власть, но почему то ряд экспертов которые действительно являются друзьями армянского народа те же Соловьев, Багдасаров и др. стали рупорами врагов армян и нечестной бывшей власти Армении. 
 
Надеюсь что они осознают что при всех составляющих им нужно дружить с армянским народом и легитимно избранным руководством, а не сиюминутными подозрительными интересами.
 
Как человек живущий в Армении могу со всей ответственностью заявить что в отношении русских и России в Армении ничего не изменилось, Российская база как была так остается, если не сказать что продолжает укрепляться и строиться, политический вектор Армения не поменяла, товарооборот увеличивался в разы в 2019 году и почти на том же уровне в 2020 даже учитывая пандемию, а благодаря честной политике Россия и Армения перешли к более качественным и прозрачным отношениям нацеленным на будущее развитие и процветание Армении и России. 
 
Надеюсь что Семен Багдасаров как вложил в уста Ильхам Алиева термин "соросята", так же ему удастся довести до мирового сообщества термин Пашинянновцы. Хотя для взрослого человека с амбициями это будет сделать очень сложно, так сказать перешагнуть через себя ради справедливости.
 
Глава правительства по просьбе российского медиа ресурса Sputnik Армения прокомментировал заявления оппонентов о том, что российские власти недовольны назначением т.н. "соросовских кадров" на некоторые ключевые должности в республике.
 
Вот ответ Никола Пашиняна относительно мусируемых слухов и термина "СОРОСЯТА".
1. Армения стремится к качественно новым отношениям с Россией.
2. "В армянском правительстве нет "соросовцев", есть "пашиняновцы". Я прошу, чтобы все приняли это к сведению", — сказал он.
 
Но закончить все таки хочется несколькими тезисами. Почему когда граждане предлагают России помочь в том числе финансово с открытием тех же небольших образовательных центров русского языка в Ереване и регионах Армении -  нам говорят что денег нет, почему когда в Армении инициируют проведение совместных форумов, вечеров, симпозиумов посвященных русским художникам, писателям и т.д. в посольствах заявляют что денег нет. Все инициативы от обычных граждан рубятся на корню в дипломатической миссии России в Армении, а потом говорят что на нас влияние имеют западные стороны. Ведь в стране где нет нефти и газа для многих получение грантов это вопрос выживания для них и их семей. А западные страны охотно финансируют различные культурные и общественные мероприятия. Вам надо глубоко проникнутся проблематикой Армении. Это что касается России.
 
А теперь относительно Армении. Действительно небольшой опыт в Правительстве Армении пресс службы, может быть упущение что до сих пор не организовали частный или общий пресс тур в Армению российских главных журналистов и пропагандистов, с участием высшего руководства Армении включая Премьер Министра. Ведь оказавшись в Армении, познакомившись с настроениями в обществе Армении, узнав поближе лидера Армении и его команду, они перестанут обливать желчью народ Армении, так как избранное правительство Армении это и есть народ Армении. 
 
Потом Вы конечно можете остаться с собственным мнением, к которому очень часто прислушиваются не только в России но и в Армении тоже. 
Надеюсь что встреча российских "проблемных" журналистов и Премьер Министра состоится!
 
Артур Азарян
FMG.NEWS


  Источник:FMG NEWS

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