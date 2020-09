ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 01 / 10 ОБНОВЛЕННО

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Наши новости на Телеге | Подписывайтесь

00:20 The war will end with the defeat of Azerbaijan, at best - not with the victory of Azerbaijan. They will have thousands of dead and ten thousand wounded. Azerbaijan's economy will be destroyed and it will not be possible to restore it in decades. The Azerbaijani people will have social problems for decades. Oil reserves are dwindling, financial resources are dwindling, and the Azerbaijani government will have to justify the billions spent on weapons. The Azerbaijani people will witness the trial of their leadership, " Artsakh President Araik Harutyunyan said at a briefing.

00:17 Советую сирийским и ливийским наемникам учесть опыт чеченского батальона Шамиля Басаева, который также пришел воевать на стороне Азербайджана, однако понес значительные потери и пожалел о своем решении позже, - президент Арцаха Араик Арутюнян.

I advise the Syrian and Libyan mercenaries to take into account the experience of Shamil Basayev's Chechen battalion, which also came to fight on the side of Azerbaijan, but suffered significant losses and regretted its decision later, - Artsakh President Araik Harutyunyan.

00:15 Война закончится поражением Азербайджана, в лучшем случае - не победой Азербайджана. У них будут тысячи убитых и десяти тысяч раненых. Экономика Азербайджана будет разрушена, и ее невозможно будет восстановить за десятки лет. Десятки лет у азербайджанского народа будут социальные проблемы. Запасы нефти истощаются, финансовые ресурсы убывают, и азербайджанское правительство будет вынуждено оправдать миллиарды, затраченные на оружие. Азербайджанский народ станет свидетелем суда над своим руководством, — заявил на брифинге президент Арцаха Араик Арутюнян.

00:10 Мы должны быть готовы к долгосрочной войне, в противном случае мы будем лишены возможности мирно жить на нашей земле - президент Арцаха

Степанакерт, 23:10, сработала воздушная тревога. Журналист banak. info сообщает, что после тревоги последовал выстрел, возможно из беспилотника.

Stepanakert, 23:10, an air alert was triggered. Banak journalist. info reports that the alarm was followed by a shot, possibly from a drone. 00:00