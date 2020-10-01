Глава Союза армян рассказал, как ПНС Ливии с подачи Анкары отправляет в Азербайджан cирийских наёмников

Турция отправляет в Азербайджан турецких и сирийских наёмников с целью захвата территорий Армении. Об этом журналистам сообщил глава Союза армян РФ Ара Абрамян.

По данным ресурса Flightradar24, самолёт из Ливии с неизвестным грузом совершил посадку в столице Азербайджана. По мнению многих экспертов в Баку, на этом самолёте прибыли наёмники из Сирии, переправляемые сюда при поддержке Анкары.

Официальный Ереван с самого начала эскалации карабахского конфликта сообщал, что на стороне ВС Азербайджана могут воевать наёмники из Сирии. Этих боевиков в Баку мог доставить самолёт ливийской авиакомпании Burak Air, прибывший из захваченного Правительством национального согласия Триполи. Об этом сообщал ФАН.

источник: flightradar24.com



По мнению главы Союза армян РФ Ары Абрамяна, Азербайджан планирует захватить армянскую территорию при поддержке Турции. Собеседник журналистов отметил, что скорее всего в рядах азербайджанских подразделений в Нагорном Карабахе воюют сирийские и турецкие наёмники. Он призвал поскорее остановить войну, подчеркнув, что каждая минута промедления в этом вопросе стоит десятков жизней.

По словам Абрамяна, в разжигании конфликта большую роль играют турецкая и азербайджанская пропагандистские машины. Можно не сомневаться, что в Баку рассказывают именно о нападении со стороны Армении и замалчивают число жертв.

Глава Союза армян напомнил, что Анкара никогда по-настоящему не была дружественна к Москве. Пять лет назад Турция уже «ударила в спину» России. И вот это повторяется снова. Анкара и Баку угрожают террором не только армянам, но и всей цивилизации. Они уверены в своей безнаказанности благодаря финансовой и военной мощи. Абрамян удивлен, что европейцы верят турецкой пропаганде. Они ведь даже не понимают, что кормят опасного зверя. Армения способна постоять за себя, но мировая общественность должна знать правду о происходящем.

Президент Союза армян уверен, что в Нагорном Карабахе сейчас очень много наёмников. Их везут туда обманным путём навстречу гибели. В Азербайджане очень мощная пропаганда. Людям отключили связь, чтобы никто в зоне конфликта не мог сообщить, какие на самом деле потери несет азербайджанская группировка войск. Азербайджанцы представить себе не могут, сколько там гибнет арабских, турецких и сирийских наёмников.

По данным разведки Ливийской национальной армии, из Ливии в Баку перебрасываются тысячи боевиков. Об этом журналистам сообщил глава армейского управления по поддержанию морального духа Халед Махджуб.