Глава Союза армян рассказал, как ПНС Ливии с подачи Анкары отправляет в Азербайджан cирийских наёмников

Турция отправляет в Азербайджан турецких и сирийских наёмников с целью захвата территорий Армении. Об этом журналистам сообщил глава Союза армян РФ Ара Абрамян.
По данным ресурса Flightradar24, самолёт из Ливии с неизвестным грузом совершил посадку в столице Азербайджана. По мнению многих экспертов в Баку, на этом самолёте прибыли наёмники из Сирии, переправляемые сюда при поддержке Анкары.
Официальный Ереван с самого начала эскалации карабахского конфликта сообщал, что на стороне ВС Азербайджана могут воевать наёмники из Сирии. Этих боевиков в Баку мог доставить самолёт ливийской авиакомпании Burak Air, прибывший из захваченного Правительством национального согласия Триполи. Об этом сообщал ФАН.
По мнению главы Союза армян РФ Ары Абрамяна, Азербайджан планирует захватить армянскую территорию при поддержке Турции. Собеседник журналистов отметил, что скорее всего в рядах азербайджанских подразделений в Нагорном Карабахе воюют сирийские и турецкие наёмники. Он призвал поскорее остановить войну, подчеркнув, что каждая минута промедления в этом вопросе стоит десятков жизней.
По словам Абрамяна, в разжигании конфликта большую роль играют турецкая и азербайджанская пропагандистские машины. Можно не сомневаться, что в Баку рассказывают именно о нападении со стороны Армении и замалчивают число жертв.
Глава Союза армян напомнил, что Анкара никогда по-настоящему не была дружественна к Москве. Пять лет назад Турция уже «ударила в спину» России. И вот это повторяется снова. Анкара и Баку угрожают террором не только армянам, но и всей цивилизации. Они уверены в своей безнаказанности благодаря финансовой и военной мощи. Абрамян удивлен, что европейцы верят турецкой пропаганде. Они ведь даже не понимают, что кормят опасного зверя. Армения способна постоять за себя, но мировая общественность должна знать правду о происходящем.
Президент Союза армян уверен, что в Нагорном Карабахе сейчас очень много наёмников. Их везут туда обманным путём навстречу гибели. В Азербайджане очень мощная пропаганда. Людям отключили связь, чтобы никто в зоне конфликта не мог сообщить, какие на самом деле потери несет азербайджанская группировка войск. Азербайджанцы представить себе не могут, сколько там гибнет арабских, турецких и сирийских наёмников.
По данным разведки Ливийской национальной армии, из Ливии в Баку перебрасываются тысячи боевиков. Об этом журналистам сообщил глава армейского управления по поддержанию морального духа Халед Махджуб.