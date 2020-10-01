Из-за наводнения в Гагаузии пострадали люди, в том числе и дети

Премьер-министр Молдавии Ион Кику 29 сентября отправился в город Комрат в Гагаузии, где ознакомился с причинённым ущербом наводнения, в связи с проливными дождями. Из-за стихийного бедствия пострадали 35 домохозяйств, 5 человек, в том числе, трое детей. На данный момент, для ликвидации последствий наводнения на месте работают 5 десятков аварийно-спасательных служб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

По представленной информации, примерно 10 семей должны покинуть своё жильё и будут вреиенно жить в общежитиях Камратского университета. В течение следующих 10 дней будет проведена техническая экспертиза домов и оценён ущерб.

Премьер-министр призвал ответственных лиц принять все необходимые меры в регионе для ликвидации последствий погодных условий и заверил, что правительство окажет полную поддержку в этом отношении.

Мэр Комрата Сергей Анастасов заявил, что, по оценкам, для проведения работ по очистке реки в этом населенном пункте потребуется более 1 миллиона 800 леев. Будет принято решение о выделении необходимых финансовых ресурсов.