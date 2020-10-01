В Лазаревском клубе заявили что, азербайджано-турецкие фейки оскорбляют ум

Эксперты «Лазаревского клуба» опубликовали совместное заявление, в связи с началом войны вокруг Нагорного Карабаха. Текст опубликован 29 сентября на сайте международного клуба.

В частности, в публикации говорится, что Азербайджан и стоящая за ним Турция выбрали войну, чтобы решить в свою пользу судьбу Нагорного Карабаха.

Специалисты напомнили о геноциде армян, которая совершила турецкая сторона в начале ХХ века, при этом подчеркнули, что сто лет спустя Анкара снабжает и поощряет бывшую союзную советскую республику – Азербайджан, в стремлении «не допустить дальнейшего существования так называемого второго армянского государства», и очистить «земли» от армян.

– Земли. Им нужны земли. Как и в ХХ веке, люди им не нужны. Именно поэтому в первый же день активных боевых действий бомбардируются Степанакерт (столица Нагорного Карабаха) и Шуша, в которых нет никаких линий фронта, – отметили известные эксперты.

Международный российско-армянский «Лазаревский клуб» считает происходящее преступлением. Они добавили, что ещё 17 июля 2020 года в своём заявлении «Не допустить войны», сообщили о вспышки конфликта, который способной привести весь регион к апокалипсису.

Как ответственные люди, члены клуба далеки от желания идеализировать поведение конфликтующих сторон, однако фейки азербайджано-турецкой пропаганды о «контрнаступлении» вооруженных сил Азербайджана в ответ на мифическое «нападение» со стороны Армении и Арцаха – оскорбляют ум.

Также эксперты российско-армянского клуба приветствуют усилия России по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, предпринимаемые для незамедлительного прекращения огня и боевых действий.

Добавим, что международный российско-армянский «Лазаревский клуб» создан в 2018 году по инициативе депутата Госдумы России, директора института стран СНГ Константина Затулина и ряда известных политиков и предпринимателей, общественных деятелей, ученых, журналистов и мастеров культуры России и Армении.

Ранее SNG.Today писал, что территорию Армении с помощью авиации обстреляли ВС Азербайджана.