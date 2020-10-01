Туркменистан и ООН организовали форум по укреплению транспорта в период коронавируса

Туркменистан и ООН 29 сентября в онлайн-режиме провели Региональный диалог высокого уровня «Укрепление транспортной соединяемости в регионе СПЕКА и за его пределами в период COVID-19». Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

Участниками диалога стали заместитель генсека ООН Фекитамоэлоа Утоикаману, исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Алгаерова, представители ЭСКАТО, Управления ООН по координации деятельности в целях развития.

Также к работе форума подключились министр общественных работ ИРА, замминистры транспорта Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Участники рассмотрели вопросы развития многостороннего партнёрства в области транспорта в период пандемии коронавируса.

Отметим, особенность данной проблематики обусловлена острой необходимостью адаптации экономических систем государств Центральной Азии и соседних с ней регионов к сложной ситуации.

В этой связи стороны, подчеркнули особую значимость консолидации международных усилий в вопросах повышения эффективности функционирования международных транспортных коридоров, оптимизации деятельности госструктур и компаний, вовлечённых в процесс формирования и развития транспортно-коммуникационных систем.

В связи с этим участники акцентировали внимание на необходимость разработки новых международно-правовых механизмов, обеспечивающих работу транспортных систем в чрезвычайных условиях.

В завершении участники приняли соответствующий документ, включивший в себя основные выводы состоявшегося форума.

Стоит отметить, Туркменистан участвует в таких крупных проектах как: ТРАСЕКА, ЭСКАТО ООН, ЦАРЭС, СПЕКА, а также Север-Юг и ТАТ. С целью выполнения международных транспортных проектов наша страна взаимодействует с участниками таких интеграционных структур и международных организаций как СНГ, МФСА, ОИС и другие.

Добавим, в Туркменистане в ноябре 2019 года прошли Дни СПЕКА. Участники приняли Ашхабадскую инициативу по снижению барьеров в торговле и транспорте посредством использования правовых инструментов, норм, стандартов и рекомендаций ООН с одновременным усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА.