Узбекистан претендует на региональное лидерство

Яркое выступление узбекского лидера Шавката Мирзиёева 23 сентября на юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН, тому пример, так как, оно стало уже вторым обращением с высокой трибуны ООН и было мгновенно подхвачено ведущими зарубежными и местными СМИ. Об этом 30 сентября сообщает CentralAsia.news.

Отмечено, что в центре внимания Мирзиёева всегда находятся вопросы, касающиеся регионального развития и безопасности в Центральной Азии, а также поддержки мирного процесса в Афганистане.

В своём обращении к Генассамблее, глава Узбекистана вновь как и в предыдущем, уделил особое внимание вопросам стабильного и устойчивого развития Центральной Азии.

В частности, президент предложил провести в Ташкенте международную конференцию, посвященную 10-летию совместного плана действий стран Центральной Азии по реализации глобальной контртеррористической стратегии, эффективность которого доказано на практике, так как сегодня Центральная Азия остаётся стабильным регионом.

Важно отметить, что в «Глобальном индексе терроризма», Узбекистан признаётся в числе наиболее безопасных стран мира (135-е место из 138).

Кроме того, Шавкат Мирзиёев призвал поддержать начавшийся афганский мирный процесс и предложил создать постоянный комитет ООН по делам Афганистана.

Отметим, что сегодня Афганистан открывает прямой и кратчайший путь странам Центральной Азии к портам Индийского океана и Персидского залива, Индии и Пакистану. В свою очередь, через Афганистан государства Южной Азии получают доступ к рынкам СНГ, Европы и Китая.

В связи с чем, строительство ж/д линии от Мазари-Шарифа до Пешавара позволит в разы снизит стоимость перевозки грузов, и позволит Кабулу улучшить свою экономику.

Подчеркнуто, что выступления всех глав центральноазиатских стран на нынешней Генеральной Ассамблее ООН показали наличие схожего понимания, стоящих перед ними задач и целей регионального развития.

К примеру, глава Казахстана, как и Мирзиёев, подчеркнул важность объединения усилий для решения проблемы изменения климата и смягчения последствий трагедии Аральского моря. В свою очередь, президент Кыргызстана также поднял вопрос развития системы транспортно-коммуникационных коридоров в Центральной Азии. Президенты Таджикистана и Туркменистана разделили с узбекскими лидером точку зрения о важности социально-экономического содействия Афганистану для обеспечения дальнейшего устойчивого развития региона.