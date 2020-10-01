 
  • 14:48 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 01 / 10 ОБНОВЛЕННО 
  • 22:37 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 30 / 09 ОБНОВЛЕННО 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 14:48 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 01 / 10 ОБНОВЛЕННО 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Узбекистан претендует на региональное лидерство

  • 01.10.2020, 13:25,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Узбекистан претендует на региональное лидерствоЯркое выступление узбекского лидера Шавката Мирзиёева 23 сентября на юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН, тому пример, так как, оно стало уже вторым обращением с высокой трибуны ООН и было мгновенно подхвачено ведущими зарубежными и местными СМИ. Об этом 30 сентября сообщает CentralAsia.news.

Отмечено, что в центре внимания Мирзиёева всегда находятся вопросы, касающиеся регионального развития и безопасности в Центральной Азии, а также поддержки мирного процесса в Афганистане.

В своём обращении к Генассамблее, глава Узбекистана вновь как и в предыдущем, уделил особое внимание вопросам стабильного и устойчивого развития Центральной Азии. 

В частности, президент предложил провести в Ташкенте международную конференцию, посвященную 10-летию совместного плана действий стран Центральной Азии по реализации глобальной контртеррористической стратегии, эффективность которого доказано на практике, так как сегодня Центральная Азия остаётся стабильным регионом. 

Важно отметить, что в «Глобальном индексе терроризма», Узбекистан признаётся в числе наиболее безопасных стран мира (135-е место из 138). 

Кроме того, Шавкат Мирзиёев призвал поддержать начавшийся афганский мирный процесс и предложил создать постоянный  комитет ООН по делам Афганистана.

Отметим, что сегодня Афганистан открывает прямой и кратчайший путь странам Центральной Азии к портам Индийского океана  и Персидского залива, Индии и Пакистану. В свою очередь, через Афганистан государства Южной Азии получают доступ к рынкам СНГ, Европы и Китая.

В связи с чем, строительство ж/д линии от Мазари-Шарифа до Пешавара позволит в разы снизит стоимость перевозки грузов, и позволит Кабулу улучшить свою экономику.

Подчеркнуто, что выступления всех глав центральноазиатских стран на нынешней Генеральной Ассамблее ООН показали наличие схожего понимания, стоящих перед ними задач и целей регионального развития. 

К примеру, глава Казахстана, как и Мирзиёев, подчеркнул важность объединения усилий для решения проблемы изменения климата и смягчения последствий трагедии Аральского моря. В свою очередь, президент Кыргызстана также поднял вопрос развития системы транспортно-коммуникационных коридоров в Центральной Азии. Президенты Таджикистана и Туркменистана разделили с узбекскими лидером точку зрения о важности социально-экономического содействия Афганистану для обеспечения дальнейшего устойчивого развития региона.





  •   Просмотров Сегодня: 30


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Главы МИД Туркменистана и Кыргызстана обсудили предстоящую встречу лидеров стран Центральной Азии
    » Глава МИД Туркменистана примет участие в очередной встрече формата «С5+1»
    » Главы МИД стран ЦА и ЕС обсудили совместные действия по устранению последствий COVID-19
    » Лавров и Камилов обсудили предстоящий визит Шавката Мирзиёева в Россию
    » Глава МИД Узбекистана поучаствовал в конференции высокого уровня «Зелёная Центральная Азия»
    » Бердымухамедов предложил странам Центральной Азии использовать туркменские порты
    » Президент Туркменистана совершит визит в Узбекистан
    » В Кыргызстане пройдёт донорская конференция «Ускорение реформ для устойчивого развития»
    » ЭСКАТО укрепляет сотрудничество со странами Северной и Центральной Азии
    » ТАПИ – ловушка или магнит для Центральной Азии
    » В Средней Азии ощутили отголоски произошедшего в Афганистане землетрясения
    » В Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 01 / 10 ОБНОВЛЕННО

    • 14:48
    • 215
    • 0

    Беларусь призвала Россию уделить внимание IT-безопасности в рамках Союзного государства

    • 14:18
    • 20
    • 0

    Узбекистан претендует на региональное лидерство

    • 13:25
    • 32
    • 0

    В трёх областях Киргизии наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации

    • 12:19
    • 37
    • 0

    Глава Союза армян рассказал, как ПНС Ливии с подачи Анкары отправляет в Азербайджан cирийских наёмников

    • 11:12
    • 32
    • 0

    Из-за наводнения в Гагаузии пострадали люди, в том числе и дети

    • 10:54
    • 32
    • 0

    В Лазаревском клубе заявили что, азербайджано-турецкие фейки оскорбляют ум

    • 09:54
    • 32
    • 0

    Туркменистан и ООН организовали форум по укреплению транспорта в период коронавируса

    • 09:53
    • 31
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 30 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 22:37
    • 410
    • 0

    Не пытайтесь вбить клин между Россией и Арменией | вниманию Владимира Соловьева и Ко

    • 15:02
    • 78
    • 0

    Решительно осуждаем провокационные действия Турции | МИД Армении

    • 12:35
    • 98
    • 0

    Украина не успеет до конца года ликвидировать ГФС в рамках условий ЕС

    • 12:09
    • 73
    • 0

    Туркменистан и Германия расширят торгово-экономическое сотрудничество

    • 11:11
    • 73
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 29 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 23:38
    • 485
    • 0

    Власти Украины открыли границы для иностранцев

    • 19:55
    • 141
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60243
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55928
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49421
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47235
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45164
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39002
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37527
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35925
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33667
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 32193
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26710
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24926
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24919
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24701
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22887
    • 0

    Беларусь призвала Россию уделить внимание IT-безопасности в рамках Союзного государства

    • 14:18
    • 20
    • 0

    В трёх областях Киргизии наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации

    • 12:19
    • 37
    • 0

    Узбекистан претендует на региональное лидерство

    • 13:25
    • 32
    • 0

    Туркменистан и ООН организовали форум по укреплению транспорта в период коронавируса

    • 09:53
    • 31
    • 0

    В Лазаревском клубе заявили что, азербайджано-турецкие фейки оскорбляют ум

    • 09:54
    • 32
    • 0

    Из-за наводнения в Гагаузии пострадали люди, в том числе и дети

    • 10:54
    • 32
    • 0

    Глава Союза армян рассказал, как ПНС Ливии с подачи Анкары отправляет в Азербайджан cирийских наёмников

    • 11:12
    • 32
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 01 / 10 ОБНОВЛЕННО

    • 14:48
    • 215
    • 0

    Не пытайтесь вбить клин между Россией и Арменией | вниманию Владимира Соловьева и Ко

    • 15:02
    • 78
    • 0

    Решительно осуждаем провокационные действия Турции | МИД Армении

    • 12:35
    • 98
    • 0

    Украина не успеет до конца года ликвидировать ГФС в рамках условий ЕС

    • 12:09
    • 73
    • 0

    Туркменистан и Германия расширят торгово-экономическое сотрудничество

    • 11:11
    • 73
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 30 / 09 ОБНОВЛЕННО

    • 22:37
    • 410
    • 0

    Власти Украины открыли границы для иностранцев

    • 19:55
    • 141
    • 0

    Территорию Армении обстреляли ВС Азербайджана

    • 16:13
    • 104
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА