В трёх областях Киргизии наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации

Глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов 30 сентября возглавил очередное заседание республиканского штаба, в ходе которого подчеркнул, что врачи из столицы должны детально изучить эпидемиологическую обстановку в Баткенской, Ошской и Джалал-абадской области, в связи с увеличением количества инфицированных лиц в этих районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам премьер-министра, в особенности напряжённая ситуация наблюдается в Баткенской области, где с каждым днём ухудшается эпидемиологическая ситуация.

Учитывая данные обстоятельства, сегодня во главе с замминистром здравоохранения Мадамином Каратаевым, на место выезжает группа медиков из Бишкека. Из-за того, что на сегодняшний день, в столице благоприятная обстановка, силы врачей будут направлены в регионы, где положение вызывает тревогу.

Боронов поручил проанализировать складывающуюся обстановку и выяснить с чем связано увеличение коронавирусных больных.

Кроме того, столичные специалисты должны проконсультировать своих региональных коллег об эффективном лечении пациентов.