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Беларусь призвала Россию уделить внимание IT-безопасности в рамках Союзного государства

  • 01.10.2020, 14:18,
  • В Мире + Европа Беларусь Россия
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Беларусь призвала Россию уделить внимание IT-безопасности в рамках Союзного государстваПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 29 сентября, выступая в рамках VII Форума регионов Беларуси и РФ, рекомендовал уделить особое внимание сотрудничеству в цифровой сфере и информационной безопасности Союзного государства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-департаменте главы Белоруссии.

В своей речи, президент сообщил аудитории регионального форума, что престижные вузы Беларуси и России реализуют совместные образовательные и научные проекты, работают над созданием общих учебных пособий. В российских учреждениях обучается 11 тысяч белорусов, в белорусских 1,5 тысяч россиян, отметил президент, и посчитал, что необходимо ещё активнее развивать научный обмен, организовывать стажировки, конференции и студенческие отряды.

Глава государства проинформировал, что за 20 лет между государствами реализовано свыше 50 проектов в сфере технологий и смарт продукции. Активно ведется работа между Парком высоких технологий и инновационным центром «Сколково». Президент подчеркнул, что главной задачей является сохранение наработанной динамики.

В этом контексте, Лукашенко призвал в рамках предстоящих форумов заняться реализацией конкретных проектов в цифровом пространстве и обеспечении информационной неприкосновенности Союзного государства.





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