Туркменистан и Казахстан заключили соглашение о партнёрстве на Каспии

На юге Украине в городе Херсон 25 сентября был организован 7-й Балтийско-Черноморский экономический форум. В рамках этого мероприятия главы порта Курык в Казахстане и госкомпании Туркменистана «Туркмен милли логистик» подписали договор о сотрудничестве на Каспии. Об этом 29 сентября сообщило ИА Ukrainian Shipping Magazine.

Представители оргкомитета форума заявили, что заключение соответствующего соглашения окажет благоприятное влияние на развитие Каспийско-Черноморско-Балтийского партнёрства. По словам организаторов, это также создаст ряд возможностей для Украины.

Было отмечено, что Туркменистан и Казахстан являются надёжными партнёрами для участников рынка из государств Черноморского и Балтийского морских регионов. По словам пресс-секретаря форума, гендиректор «Туркмен милли логистик» Бегенч Мамедов соответствующим шагом продемонстрировал эффективность выполнения задач, поставленных туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым.

Напомним, что в прошлом году президент Туркменистана на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменбаши отметил необходимость формирования транспортного коридора к берегам Балтийского моря.