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Правительство Казахстана ужесточит контроль за соблюдением санитарных норм

Правительство Казахстана ужесточит контроль за соблюдением санитарных нормПремьер-министр Казахстана Аскар Мамин 30 сентября провёл дистанционное заседание кабинета. В ходе правительственного онлайн-форума премьер потребовал обеспечить полную готовность к санитарно-эпидемиологическим мероприятиям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК.

В начале собрания, состоялся традиционный доклад чиновников об эпидемиологической обстановке в стране и заслонных мерах распространению коронавируса. Заслушав представленные данные, премьер констатировал, что эпидемситуация стабильная, репродуктивный показатель инфицирования составляет 0,93%, что демонстрирует эффективность защитных действий. Но все равно, с учётом непредсказуемого поведения болезни в мире и приграничных странах, глава правительства распорядился усилить санитарные требования.

Всем соответствующим центральным и областным ведомствам, Мамин адресовал задания быть готовыми на 100% к новым санитарным мероприятиям. Отдельно минздраву, было поручено до середины октября сделать закупки необходимой техники, оборудования, средств защиты и обеспечить их доставку в регионы.

МВД и акиматы получили правительственную директиву активизировать работу мониторинговых групп в целях контроля над соблюдением жителями санитарных предписаний. Органам даны полномочия в административном порядке пресекать любые нарушения объявленного режима.

На заседании было отмечено, что меры относительно лиц, прибывающих в Казахстан из-за границы, рассмотрят на заседании Межведомственной комиссии.





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