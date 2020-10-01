Правительство Казахстана ужесточит контроль за соблюдением санитарных норм

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 30 сентября провёл дистанционное заседание кабинета. В ходе правительственного онлайн-форума премьер потребовал обеспечить полную готовность к санитарно-эпидемиологическим мероприятиям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства РК.

В начале собрания, состоялся традиционный доклад чиновников об эпидемиологической обстановке в стране и заслонных мерах распространению коронавируса. Заслушав представленные данные, премьер констатировал, что эпидемситуация стабильная, репродуктивный показатель инфицирования составляет 0,93%, что демонстрирует эффективность защитных действий. Но все равно, с учётом непредсказуемого поведения болезни в мире и приграничных странах, глава правительства распорядился усилить санитарные требования.

Всем соответствующим центральным и областным ведомствам, Мамин адресовал задания быть готовыми на 100% к новым санитарным мероприятиям. Отдельно минздраву, было поручено до середины октября сделать закупки необходимой техники, оборудования, средств защиты и обеспечить их доставку в регионы.

МВД и акиматы получили правительственную директиву активизировать работу мониторинговых групп в целях контроля над соблюдением жителями санитарных предписаний. Органам даны полномочия в административном порядке пресекать любые нарушения объявленного режима.