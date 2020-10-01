Президент Украины вывел Фокина из минских переговоров

Украинский лидер Владимир Зеленский 30 сентября подписал указ относительно участия Киева во встречах Трёхсторонней контактной группы. Согласно документу, экс-премьер Витольд Фокин был уволен с должности замглавы делегации Украины в ТКГ. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский отметил, что представители от Киева, которые принимают участие в минских переговорах, должны руководствоваться национальными интересами Украины. По его мнению, в этом деле нет места личным взглядам и амбициям.

Подобные кадровые изменения связаны с ранними заявлениями Фокина относительно ситуации в Донбассе. Ещё 29 августа чиновник отметил, что в текущей ситуации необходима всеобщая амнистия преступников, виновных в беспорядках в Донецком регионе. Он также предложил провести там выборы и дать Донбассу особый статус.

В офисе Зеленского подчеркнули, что дальнейшая работа делегации Украины в ТКГ будет основана на чётком понимании полного контроля соответствующих территорий. Также было отмечено, что власти страны намерены вывести из Украины все незаконные вооружённые формирования.

Напомним, что 11 сентября в Берлине состоялась встреча советников лидеров «Нормандской четвёрки». Стороны договорились не нарушать режим «тишины» в Донбассе.