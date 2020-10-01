Президент Туркменистана поздравил старшее поколение с Днём пожилых людей

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 октября обратился к старшему поколению страны с поздравлениями. Об этом сообщает «TDH».

– Поздравляю вас с Международным днём пожилых людей – праздником, олицетворяющим высокие гуманистические принципы! Почтительное отношение к пожилым людям – в основе нашего менталитета. Мы гордимся мудрыми старейшинами, которые помогают молодым, передают им свои знания и опыт. Гордимся национальными традициями, следуем им и обогащаем их в духе современности, – говорится в обращении главы государства.

Президент пожелал аксакалам крепкого здоровья, долголетия, благополучной и счастливой жизни.

По его словам, в Туркменистане всегда уважительное отношение к старшему в семье, так как при решении основных вопросов и за благословлением обращались всегда к ним, за это народ страны бесконечно признателен пожилым людям.

Важно отметить, что ГА ООН в декабре 1990 году приняла резолюцию, в которой постановила считать 1 октября – Международным днём пожилых людей. По классификации ВОЗ ООН, к пожилым относятся от 60 – 74 лет, от 75 до 89 лет – представители старого возраста, от 90 лет и старше – долгожители.