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Лукашенко встретился с крупным ближневосточным инвестором

  • 01.10.2020, 19:22,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Лукашенко встретился с крупным ближневосточным инвесторомПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 1 октября принял председателя совета директоров компании «Emaar Properties» Мухаммеда Али аль Аббара. Глава государства отметил, что высоко ценит инвестиционную деятельность компании в стране. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-департаменте белорусского лидера.
Президент Белоруссии прежде всего отдал дань уважения пунктуальности и обязательности ближневосточного бизнесмена. Год назад, политик и инвестор договаривались о встрече и старте совместной работы по ряду строительных проектов, которые должны осуществиться в Белоруссии. Причём диапазон весьма обширен, начиная от предприятий в АПК и до крупнейших современных объектов инфраструктурного значения.
Лукашенко констатировал, что из-за коронавируса в мире сейчас наступили сложные времена, человечество столкнулось с жёсткими вызовами во многих направлениях.
— Заполучить хорошего инвестора в такое время не так просто, за них идёт острая борьба, и конечно-же ваша работа в республике и те вложения, которые вами запланированы на нашей территории, очень кстати сегодня, — сказал президент.
Поскольку объёмы работ ожидаются очень большие, Лукашенко обратил внимание на представительность участников встречи. На встрече, белорусскую сторону помимо лидера страны, представляли премьер-министр и глава Минского горисполкома.
Как сообщил президент, в Беларуси построят «хай-тек» здания и сооружения, которые с успехом станут визитной карточкой города Дубай в центре Европы.




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