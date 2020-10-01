Сотрудничество России и Таджикистана назвали стабильным

Сотрудничество России и Таджикистана рассмотрели 28 сентября на Международной видеоконференции «Россия-Таджикистан: перспективы политического и экономического сотрудничества». Участники отметили стабильность и стрессоустойчивость сотрудничества двух стран в условия коронавирусной пандемии. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Института исследований Центральной Азии.

Международный онлайн-форум организован Центром геополитических исследований «Берлек-Единство» (г. Уфа, Россия) и Институтом исследований Центральной Азии (г. Казань, Россия).

По итогам обсуждений представители экспертно-аналитического сообщества двух стран согласились, что между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан сложились глубокие дружественные отношения, но, не смотря на впечатляющие темпы, сохраняется высокий потенциал их развития и укрепления по самым разным направлениям.

Докладчики и участники форума рассмотрели отношения двух стран под влиянием коронавируса, проблемы внедрения технологий искусственного интеллекта, предстоящие в Таджикистане выборы, а также перспективы сотрудничества в областях экономики и безопасности.

Как отметили докладчики, уровень российских инвестиций в экономику Таджикистана с каждым годом увеличивается и на сегодняшний день составляет 1,6 млрд долларов. Даже в условиях мировой пандемии товарооборот между странами сократился только на 1%.

Особое внимание было уделено проблемам трудовой миграции.

В частности, председатель Комиссии по миграционным вопросам Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Юрий Московский отметил, что властям нужно тщательнее подходить к разработке и внедрению программ, направленных на развитие толерантности и добрососедства, на предотвращение возможных межнациональных конфликтов.

— Для того, чтобы не объявлять каждые два года «амнистии» нужно убрать избыточные требования законодательства, которые ведут к массовым выдворениям иностранных граждан с последующим запретом на их въезд от 3 лет. Такого рода запреты коснулись более чем двух с половиной миллионов иностранцев, что, по мнению экспертов, нанесло значительный ущерб российской экономике, её имиджу в сопредельных странах и просто межличностным контактам, вплоть до разрыва семей, — сказал эксперт.

Кандидат наук, доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Василь Сакаев говорил о необходимости создания легальных механизмов помощи и поддержки мигрантов. К примеру, создать сервис, который даст возможность мигрантам получать информацию нормативно-правовой сферы и бытового характера на родном языке.