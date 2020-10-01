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Туркменистан на пути соединения к Сети творческих городов ЮНЕСКО

  • 01.10.2020, 19:56,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Туркменистан на пути соединения к Сети творческих городов ЮНЕСКОВице-премьер правительства, глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов 30 сентября в онлайн-режиме провёл встречу с гендиректором ОООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азулай. Глава МИД, выразил заинтересованность в присоединении к Сети творческих городов ЮНЕСКО. Об этом FMG.NEWS сообщили в МИД страны.

В начале встречи собеседники констатировали высокий уровень двустороннего сотрудничества, в связи, с чем подчёркивалась приверженность Туркменистана защите национальных и общемировых ценностей, продвижению диалога между странами и народами на основе культурно-гуманитарного взаимодействия.

Руководитель международной организации выразила признательность туркменскому лидеру за большой вклад в развитие сотрудничества, укрепление уз дружбы между странами и народами.

Отметим, в числе приоритетных направлений сотрудничества обозначены образование, наука, информатизация, специфика управления водными ресурсами.

В данной связи Азулай, подчеркнула важность организации встреч экспертов, участие сторон в проектах дистанционного обучения.Туркменистан на пути соединения к Сети творческих городов ЮНЕСКО

Туркменский чиновник, отметив плодотворный характер сотрудничества, выразил намерение выдвинуть кандидатуру в некоторые структуры ЮНЕСКО.

Участники перспективными направлениями сотрудничества назвали сферу сохранения нематериального культурно-исторического наследия народа Туркменистана.

В списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО значатся важные культурные объекты Туркменистана.

Мередов и Азулай в этом контексте подчеркнули значимость сохранения ахалтекинской породы лошадей и древнейших пород собак — алабаев.

Напомним, туркменская делегация в Париже (Франция) поучаствовала в 8-й сессии Генассамблеи государств-участников Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.

Добавим, в мае 2019 года постоянным представителем Туркменистана при ЮНЕСКО назначен глава туркменской дипмиссии в Париже Шохрат Джумаев. Сеть творческих городов ЮНЕСКО создана в 2004 году и сегодня объединяет 180 городов из 72 стран со всех континентов общей целью – поставить творчество и культуру в центр стратегий развития, чтобы сделать города инклюзивными, безопасными, жизнеспособными и устойчивыми.





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