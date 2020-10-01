Пашинян заявил о крупной дипломатической победе Армении

Наша дипломатия, наконец, одержала крупную победу, написал 1 октябряна своей странице в фейсбуке.

По его словам, международное сообщество чётко зафиксировало и заявило, что азербайджанско-турецкий союз борется с Арцахом и Арменией с помощью террористов-наёмников, которых перебрасывают турецкие власти.

В связи с чем, Карабах на фронте борется не только за свою Родину, но и с международным терроризмом.

– Арцахская передовая линия становится цивилизационной передовой линией, – подчеркнул Пашинян.

По его мнению, международный терроризм равносильно угрожает США и Франции, России и Ирану, а теперь НКР и Армения сражаются во имя глобальной безопасности против террористов.

Напомним, что обстановка вокруг Нагорного Карабаха обострилась вновь, второй раз за год 27 сентября, в регионе начались активные боевые действия. Есть раненые и убитые с обеих сторон. Более того, 29 сентября азербайджанские вооружённые силы обстреляли территорию Армении.

Ранее МИД России призвал стороны, а также руководства стран, принять меры по недопущению использованию иностранных террористов наёмников и их скорейшему выводу из региона.

Также, в связи с началом войны в закавказском регионе члены Лазаревского клуба выступили с заявлением.

Важно отметить, что Иран начал переброску танков и артиллерии на границу с Азербайджаном, чтобы поддержать Армению, также пресс-секретарь МИД Ирана заявил, что ни в коем случае Иран не позволит, чтобы террористические элементы превратили прилегающие к северным границам районы в угрозу национальной безопасности Ирана.

На данный момент напряжённость в зоне конфликта по всей линии соприкосновения сохраняется.