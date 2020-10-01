В Киргизии ожидается маловодье, которое продолжится несколько лет

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов 30 сентября провёл заседание, где рассматривался вопрос обеспечения населения к осенне-зимнему отопительному периоду на 2020–2021 годы. В ходе заседания, глава правительства сообщил, что учитывая прогнозы специалистов, в этом году в стране ожидается маловодье, которое может продлиться несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

В связи с этим, Боронов подчеркнул, что важно запастись необходимым количеством импортного и местного угля, в том числе, мазутом и газом. По представленной информации, на сегодняшний день, в Токтогульском водохранилище объём воды меньше, чем обычно.

Кроме того, премьер поручил тщательно подготовиться к отопительно-зимнему периоду, несмотря на продолжающееся распространение эпидемии коронавируса в стране и в мире.

Учитывая все эти факторы, глава кабмина заявил о том, что министерству финансов страны необходимо в срочном порядке решить вопросы финансирования подготовки к отопительному сезону, несмотря на выпадение из бюджета.