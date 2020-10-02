ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 02 / 10 ОБНОВЛЕННО

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00:45 Пентагон подтверждает факт десятков рейсов с наемниками между Турцией и Азербайджаном.

00:39 За взятие новых позиций ВС Азербайджана и укрепление новых стратегических высот полковник Карен Джалавян удостоен звания Героя Арцаха.





Об этом сообщил президент Карабаха Араик Арутюнян.

00:35 Депутаты Европарламента начали сбор подписей за введение санкций против Азербайджана, уже подписалось 24 депутата





Инициатор - Стелиос Кумпорупулос

▪️Теодорос Загоракис (Чемпион Европы 2004)

▪️Ева Кали

▪️Никос Андрулакис

▪️Алексис Георгулис

▪️Дмитрис Папвдимулис

▪️Георгиос Киртсос

▪️Дмитрис Пападакис

▪️Стелиос Кулоглу

▪️Елена Контура

▪️Костас Мавридис

▪️Лукас Фурлас

▪️Лефтерис Христофору

▪️Лидия Перейра

▪️Франсуа Ксавьер Беллами

▪️Иван Штефанец

▪️Фабио Массимо Кастальдо

▪️Ара-Ковач Аттила

▪️Деннис Радтке

▪️Ассиста Канко

▪️Иван Синчич

▪️Елизавета Крук

▪️Анна Шрейер

▪️Аусра Малдикейне

00:31 Эти военные действия отличаются тем, что ВС Азербайджана уже использовали все виды вооружений, которые есть в их арсенале: бывший министр обороны Армении Сейран Оганян

00:24 Сейчас уже идут позиционные боевые действия: бывший министр обороны Армении Сейран Оганян

бывший министр обороны Армении Сейран Оганян 00:15 Азербайджан хотел за 2-3 дня продвинуться вглубь на 10-15 км и заставить Карабах идти на уступки. Но благодаря действиям армянской армии им этого не удалось:

00:10 Армия обороны Карабаха действует профессионально и выполняет все поставленные задачи. Увидев качество и уровень управления войсками со стороны руководства, я понял, что нет необходимости в моей помощи: бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.