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  • 00:45 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 02 / 10 ОБНОВЛЕННО 
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ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 02 / 10 ОБНОВЛЕННО

 Свободный Арцах
Война в Карабахе

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00:45 Пентагон подтверждает факт десятков рейсов с наемниками между Турцией и Азербайджаном.
00:39 За взятие новых позиций ВС Азербайджана и укрепление новых стратегических высот полковник Карен Джалавян удостоен звания Героя Арцаха. 
Карен Джалавян - Герой Арцаха.

Об этом сообщил президент Карабаха Араик Арутюнян.
00:35 Депутаты Европарламента начали сбор подписей за введение санкций против Азербайджана, уже подписалось 24 депутата 

Инициатор - Стелиос Кумпорупулос
▪️Теодорос Загоракис (Чемпион Европы 2004)
▪️Ева Кали
▪️Никос Андрулакис
▪️Алексис Георгулис
▪️Дмитрис Папвдимулис
▪️Георгиос Киртсос 
▪️Дмитрис Пападакис
▪️Стелиос Кулоглу
▪️Елена Контура
▪️Костас Мавридис
▪️Лукас Фурлас
▪️Лефтерис Христофору
▪️Лидия Перейра 
▪️Франсуа Ксавьер Беллами
▪️Иван Штефанец
▪️Фабио Массимо Кастальдо
▪️Ара-Ковач Аттила
▪️Деннис Радтке
▪️Ассиста Канко
▪️Иван Синчич 
▪️Елизавета Крук
▪️Анна Шрейер
▪️Аусра Малдикейне
00:31 Эти военные действия отличаются тем, что ВС Азербайджана уже использовали все виды вооружений, которые есть в их арсенале: бывший министр обороны Армении Сейран Оганян
00:24 Сейчас уже идут позиционные боевые действия: бывший министр обороны Армении Сейран Оганян
00:15 Азербайджан хотел за 2-3 дня продвинуться вглубь на 10-15 км и заставить Карабах идти на уступки. Но благодаря действиям армянской армии им этого не удалось: бывший министр обороны Армении Сейран Оганян
00:10 Армия обороны Карабаха действует профессионально и выполняет все поставленные задачи. Увидев качество и уровень управления войсками со стороны руководства, я понял, что нет необходимости в моей помощи: бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.


  Источник:FMG NEWS

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