Какие террористические подразделения воюют в Азербайджане против Армении и России

Согласно информации Пентагона (США), Службе Внешней Разведки (Россия) и Разведывательное управление ГШ МО Франции (DRM) (Франция) из Сирии и Ливии в Азербайджан переброшенны более 5000 исламистов террористов прославленных своей кровожадностью для уничтожения христиан Южного Кавказа (армян, русских, грузин, молокан и т.д).





Они уже находятся на территории Азербайджана и ведут бои в Республике Арцах

Террористические группировки, воюющие в составе Сирийской национальной армии (протурецкие) которые принимают участие в боевых действиях на Южном Кавказе (Азербайджан) (граница с Россией).

«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»

«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»

«База» («Аль-Каида»)

«Асбат аль-Ансар» (Ливан)

«Аль-Джихад» («Священная война») или «Египетский исламский джихад»

«Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)

«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)

«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)

«Лашкар-И-Тайба»

«Джамаат-И-Ислами» («Исламская группа»)

«Движение Талибан»

«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»)

«Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»)

«Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»)

«Дом двух святынь» («Аль-Харамейн»)

«Джунд аш-Шам» (войско Великой Сирии)

«Исламский джихад — джамаат моджахедов»

«Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название — «Салафистская группа проповеди и джихада»)

«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»)

«Автономная боевая террористическая организация (АБТО)»

«Правый сектор» (структурное подразделение организации на территории Республики Крым)

«Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»)

«Джебхат-ан-Нусра» (Фронт победы) (другие названия: «Джабха ан-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии)

«Народное ополчение имени Минина и Пожарского» (НОМП)

«Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение от Аллаха милоственного и милосердного СИРИЯ)

«Аум-Синрикё»

«Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»

«Чистопольский Джамаат»

«Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в исламское государство»)

«Cеть» (террористическое сообщество)

«Катиба Таухид валь-Джихад





Справедливости ради нужно отметить что Силы Обороны Нагорно-Карабахской Республики уничтожают их как и военных Азербайджана как семечки, но возможно что скоро они начнут переходить в Россию и Грузию.



