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Какие террористические подразделения воюют в Азербайджане против Армении и России

 
Согласно информации Пентагона (США), Службе Внешней Разведки (Россия) и Разведывательное управление ГШ МО Франции (DRM) (Франция) из Сирии и Ливии в Азербайджан переброшенны более 5000 исламистов террористов прославленных своей кровожадностью для уничтожения христиан Южного Кавказа (армян, русских, грузин, молокан и т.д).

Они уже находятся на территории Азербайджана и ведут бои в Республике Арцах
 
Террористические группировки, воюющие в составе Сирийской национальной армии (протурецкие) которые принимают участие в боевых действиях на Южном Кавказе (Азербайджан) (граница с Россией).
 
«Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»
«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»
«База» («Аль-Каида»)
«Асбат аль-Ансар» (Ливан)
«Аль-Джихад» («Священная война») или «Египетский исламский джихад»
«Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»)
«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»)
«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»)
«Лашкар-И-Тайба»
«Джамаат-И-Ислами» («Исламская группа»)
«Движение Талибан»
«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»)
«Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»)
«Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»)
«Дом двух святынь» («Аль-Харамейн»)
«Джунд аш-Шам» (войско Великой Сирии)
«Исламский джихад — джамаат моджахедов»
«Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название — «Салафистская группа проповеди и джихада»)
«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»)
«Автономная боевая террористическая организация (АБТО)»
«Правый сектор» (структурное подразделение организации на территории Республики Крым)
«Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»)
«Джебхат-ан-Нусра» (Фронт победы) (другие названия: «Джабха ан-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии)
«Народное ополчение имени Минина и Пожарского» (НОМП)
«Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение от Аллаха милоственного и милосердного СИРИЯ)
«Аум-Синрикё»
«Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад»
«Чистопольский Джамаат»
«Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в исламское государство»)
«Cеть» (террористическое сообщество)
«Катиба Таухид валь-Джихад

Справедливости ради нужно отметить что Силы Обороны Нагорно-Карабахской Республики уничтожают их как и военных Азербайджана как семечки, но возможно что скоро они начнут переходить в Россию и Грузию. 



  Источник:FMG NEWS

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