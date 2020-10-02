Азербайджанские террористы уже на территории Грузии | МВД Грузии





МВД Грузии расследует два факта преднамеренного повреждения интернет-кабелей со стороны азербайджанцев, ведущих в Армению.





По информации ведомства, в селе Орозмани Дманисского района 30 сентября неизвестные вырыли яму и повредили оптико-волоконные кабели компании "Оптико-волоконная телекоммуникационная сеть", которые идут из Европы в Азию по маршруту Поти-Тбилиси-Болниси-Дманиси – Армения





Еще одно повреждение оптико-волоконного кабеля произошло в селе Садахло Марнеульского района 28 сентября. Там неизвестные перерезали кабель, который снабжал интернетом местное население и также шел в Армению.

Возбуждено уголовное дело.

Очевидно что азербайджанские террористы организовали повреждения коммуникаций идущих в Армению.