 
  • 16:28 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 02 / 10 ОБНОВЛЕННО 
  • 16:08 – Какие террористические подразделения воюют в Азербайджане против Армении и России 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 16:28 – ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 02 / 10 ОБНОВЛЕННО 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Азербайджанские террористы уже на территории Грузии | МВД Грузии

Азербайджанские террористы уже на территории Грузии | МВД Грузии
Азербайджанские террористы в Грузии 

МВД Грузии расследует два факта преднамеренного повреждения интернет-кабелей со стороны азербайджанцев, ведущих в Армению.

По информации ведомства, в селе Орозмани Дманисского района 30 сентября неизвестные вырыли яму и повредили оптико-волоконные кабели компании "Оптико-волоконная телекоммуникационная сеть", которые идут из Европы в Азию по маршруту Поти-Тбилиси-Болниси-Дманиси – Армения.
 

Еще одно повреждение оптико-волоконного кабеля произошло в селе Садахло Марнеульского района 28 сентября. Там неизвестные перерезали кабель, который снабжал интернетом местное население и также шел в Армению.
Возбуждено уголовное дело.
 
Очевидно что азербайджанские террористы организовали повреждения коммуникаций идущих в Армению. 


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 26


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 02 / 10 ОБНОВЛЕННО
    » Премьер-министр Грузии Георгий Гахария посетит Армению 15 октября
    » Наглости азербайджанцев нет предела | Акция протеста азербайджанцев в Грузии
    » МИД Грузии: Массовое задержание грузин в Израиле не имело места
    » Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Армению
    » Президент Грузии посетит Армению
    » МВД задержало гражданина по факту нападения и повреждения автомашины депутата в Телави
    » В Тбилиси похитили сына крупного бизнесмена - похитители задержаны
    » Премьер-министр Грузии едет в братскую Армению
    » В Сирии убит командир ИГИЛ из Азербайджана | Террористы Азербайджана
    » Азербайджанцы изуродовали христианскую церковь в Марнеули
    » Армению посетит глава МИД Грузии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 02 / 10 ОБНОВЛЕННО

    • 16:28
    • 235
    • 0

    Азербайджанские террористы уже на территории Грузии | МВД Грузии

    • 16:25
    • 31
    • 0

    Какие террористические подразделения воюют в Азербайджане против Армении и России

    • 16:08
    • 41
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 01 / 10 ОБНОВЛЕННО

    • 23:28
    • 488
    • 0

    Пашинян заявил о крупной дипломатической победе Армении

    • 20:23
    • 88
    • 0

    Туркменистан на пути соединения к Сети творческих городов ЮНЕСКО

    • 19:56
    • 80
    • 0

    Лукашенко встретился с крупным ближневосточным инвестором

    • 19:22
    • 88
    • 0

    Президент Туркменистана поздравил старшее поколение с Днём пожилых людей

    • 18:38
    • 73
    • 0

    Сотрудничество России и Таджикистана назвали стабильным

    • 17:38
    • 91
    • 0

    Президент Украины вывел Фокина из минских переговоров

    • 16:39
    • 81
    • 0

    Туркменистан и Казахстан заключили соглашение о партнёрстве на Каспии

    • 15:37
    • 107
    • 0

    Беларусь призвала Россию уделить внимание IT-безопасности в рамках Союзного государства

    • 14:18
    • 100
    • 0

    Узбекистан претендует на региональное лидерство

    • 13:25
    • 168
    • 0

    В трёх областях Киргизии наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации

    • 12:19
    • 139
    • 0

    Глава Союза армян рассказал, как ПНС Ливии с подачи Анкары отправляет в Азербайджан cирийских наёмников

    • 11:12
    • 122
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60270
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55964
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49455
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47311
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45173
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39011
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37536
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35936
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33678
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 32200
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26718
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24939
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24936
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24710
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22899
    • 0

    Азербайджанские террористы уже на территории Грузии | МВД Грузии

    • 16:25
    • 31
    • 0

    Какие террористические подразделения воюют в Азербайджане против Армении и России

    • 16:08
    • 41
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 02 / 10 ОБНОВЛЕННО

    • 16:28
    • 235
    • 0

    Пашинян заявил о крупной дипломатической победе Армении

    • 20:23
    • 88
    • 0

    Туркменистан на пути соединения к Сети творческих городов ЮНЕСКО

    • 19:56
    • 80
    • 0

    Сотрудничество России и Таджикистана назвали стабильным

    • 17:38
    • 91
    • 0

    Лукашенко встретился с крупным ближневосточным инвестором

    • 19:22
    • 88
    • 0

    Президент Туркменистана поздравил старшее поколение с Днём пожилых людей

    • 18:38
    • 73
    • 0

    Президент Украины вывел Фокина из минских переговоров

    • 16:39
    • 81
    • 0

    Туркменистан и Казахстан заключили соглашение о партнёрстве на Каспии

    • 15:37
    • 107
    • 0

    Беларусь призвала Россию уделить внимание IT-безопасности в рамках Союзного государства

    • 14:18
    • 100
    • 0

    В трёх областях Киргизии наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации

    • 12:19
    • 139
    • 0

    Узбекистан претендует на региональное лидерство

    • 13:25
    • 168
    • 0

    Туркменистан и ООН организовали форум по укреплению транспорта в период коронавируса

    • 09:53
    • 124
    • 0

    В Лазаревском клубе заявили что, азербайджано-турецкие фейки оскорбляют ум

    • 09:54
    • 108
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА