БОЛЬШАЯ ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 03 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

Artsakh Foreign Minister Masis Mayilyan said what conditions are necessary for a ceasefire.





«The initiators of this aggression, namely Azerbaijan together with its ally Turkey and their involved terrorists, must stop firing. After the ceasefire is established, we need to move on to dialogue. It is premature to talk about specific things when the artillery is «talking» and the guns are not silenced. I think there should be no preconditions, especially on the part of Azerbaijan, for stopping the fighting. As the initiators of this war, they should come to their senses, listen to the calls of the President of Russia, the United States, France, members of the UN Security Council and other international structures, and stop. In principle, the entire international community is in favor of ending the bloodshed and moving the discussion to a peaceful course, only Azerbaijan and Turkey are opposed to this and they have become rogue states in this way», said Mayilyan.





Le Ministre des Affaires étrangères d'Artsakh, Masis Mayilyan, a déclaré quelles conditions sont nécessaires pour un cessez-le-feu.





«Les initiateurs de cette agression, à savoir L'Azerbaïdjan avec son allié la Turquie et leurs terroristes impliqués, doivent cesser de tirer. Une fois le cessez-le-feu établi, nous devons passer au dialogue. Il est prématuré de parler de choses spécifiques lorsque l'artillerie «parle» et les canons ne sont pas réduits au silence. Je pense qu'il ne devrait y avoir aucune condition préalable, en particulier de la part de l'Azerbaïdjan, pour arrêter les combats. En tant qu'initiateurs de cette guerre, ils devraient revenir à la raison, écouter les appels du Président de la Russie, des États-Unis, de la France, des membres du Conseil de Sécurité des Nations unies et d'autres structures internationales, et s'arrêter. En principe, l'ensemble de la communauté internationale est favorable à la fin de l'effusion de sang et au passage de la discussion à un cours pacifique, seuls L'Azerbaïdjan et la Turquie y sont opposés et ils sont devenus des États voyous de cette manière», a déclaré Mayilyan.

