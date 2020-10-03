 
  • 13:35 – Заявление МИД Республики Арцах о необходимости признания независимости Республики Арцах | СРОЧНО 
  • 13:18 – БОЛЬШАЯ ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 03 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 13:35 – Заявление МИД Республики Арцах о необходимости признания независимости Республики Арцах | СРОЧНО 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Заявление МИД Республики Арцах о необходимости признания независимости Республики Арцах | СРОЧНО

 Заявление МИД Республики Арцах о необходимости признания независимости Республики Арцах | СРОЧНО

С 27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана при поддержке Турции и террористических организаций из стран Ближнего Востока развязали агрессивную войну против Республики Арцах. Широкомасштабное вооруженное нападение Азербайджана на Республику Арцах сопровождается серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права, а также законов и обычаев, применяемых во время вооруженных конфликтов. В частности, азербайджано-турецкие вооруженные формирования преднамеренно обстреливают города, села и гражданские объекты Арцаха с целью терроризирования и уничтожения мирного населения. В результате их преступных действий есть многочисленные жертвы среди мирных граждан.

Приветствуем усилия глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в целом, направленные на немедленное прекращение вооруженной агрессии Азербайджана и деэскалацию напряженности. В то же время отмечаем, что все требования и призывы международного сообщества цинично отвергаются тройственным союзом Турции, Азербайджана и террористических организаций.

Призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах с целью обеспечения прав граждан Арцаха на жизнь и мирное развитие. В сложившихся условиях международное признание Арцаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе.



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 24


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Любой военный объект Азербайджана станет законной мишенью Армии обороны в случае атаки мирного населения | МИД Арцаха
    » Власти Арцаха готовы пресечь любую попытку Азербайджана направленную против территориальной целостности и суверенитета Республики Арцах | МИД Республики Арцах
    » Альтернативы международному признанию Республики Арцах нет. | Самвел Бабаян
    » Спекуляции Баку статьей Устава ООН отвергнуты международным сообществом | МИД Арцаха
    » Власти Республики Арцах подтверждают свою решимость добиваться прекращения оккупации захваченных территорий Арцаха и восстановления территориальной целостности республики. | МИД АРЦАХА
    » В ООН распространен доклад об осуществлении Арцахом положений протоколов к Женевским конвенциям
    » Заявление МИД Арцаха в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района
    » Меморандум МИД Республики Арцах о событиях в Ходжалу распространен в ООН
    » При попытке Баку решить конфликт военным путем, будут приняты необходимые меры самообороны | МИД Арцаха
    » В ОБСЕ распространено заявление НС Арцаха к 30-й годовщине геноцида армян в Сумгаите
    » МИД Арцаха о годовщине апрельской агрессии Азербайджана: Баку целенаправленно углубляет недоверие между сторонами
    » Глава МИД Арцаха принял депутата Европейского парламента
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Заявление МИД Республики Арцах о необходимости признания независимости Республики Арцах | СРОЧНО

    • 13:35
    • 31
    • 0

    БОЛЬШАЯ ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 03 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

    • 13:18
    • 236
    • 0

    БОЛЬШАЯ ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | ХРОНИКА - 02 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО

    • 23:08
    • 495
    • 0

    Азербайджанские террористы уже на территории Грузии | МВД Грузии

    • 16:25
    • 137
    • 0

    Какие террористические подразделения воюют в Азербайджане против Армении и России

    • 16:08
    • 130
    • 0

    ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ | ХРОНИКА - 01 / 10 ОБНОВЛЕННО

    • 23:28
    • 522
    • 0

    Пашинян заявил о крупной дипломатической победе Армении

    • 20:23
    • 143
    • 0

    Туркменистан на пути соединения к Сети творческих городов ЮНЕСКО

    • 19:56
    • 123
    • 0

    Лукашенко встретился с крупным ближневосточным инвестором

    • 19:22
    • 138
    • 0

    Президент Туркменистана поздравил старшее поколение с Днём пожилых людей

    • 18:38
    • 132
    • 0

    Сотрудничество России и Таджикистана назвали стабильным

    • 17:38
    • 155
    • 0

    Президент Украины вывел Фокина из минских переговоров

    • 16:39
    • 142
    • 0

    Туркменистан и Казахстан заключили соглашение о партнёрстве на Каспии

    • 15:37
    • 149
    • 0

    Беларусь призвала Россию уделить внимание IT-безопасности в рамках Союзного государства

    • 14:18
    • 139
    • 0

    Узбекистан претендует на региональное лидерство

    • 13:25
    • 205
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60289
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55978
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49462
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 47328
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45178
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39017
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37542
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35946
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33686
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 32206
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 26732
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24946
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24944
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24719
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22910
    • 0

    Заявление МИД Республики Арцах о необходимости признания независимости Республики Арцах | СРОЧНО

    • 13:35
    • 31
    • 0

    БОЛЬШАЯ ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 03 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

    • 13:18
    • 236
    • 0

    Азербайджанские террористы уже на территории Грузии | МВД Грузии

    • 16:25
    • 137
    • 0

    Какие террористические подразделения воюют в Азербайджане против Армении и России

    • 16:08
    • 130
    • 0

    БОЛЬШАЯ ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | ХРОНИКА - 02 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕННО

    • 23:08
    • 495
    • 0

    Пашинян заявил о крупной дипломатической победе Армении

    • 20:23
    • 143
    • 0

    Туркменистан на пути соединения к Сети творческих городов ЮНЕСКО

    • 19:56
    • 123
    • 0

    Сотрудничество России и Таджикистана назвали стабильным

    • 17:38
    • 155
    • 0

    Лукашенко встретился с крупным ближневосточным инвестором

    • 19:22
    • 138
    • 0

    Президент Туркменистана поздравил старшее поколение с Днём пожилых людей

    • 18:38
    • 132
    • 0

    Президент Украины вывел Фокина из минских переговоров

    • 16:39
    • 142
    • 0

    Туркменистан и Казахстан заключили соглашение о партнёрстве на Каспии

    • 15:37
    • 149
    • 0

    Беларусь призвала Россию уделить внимание IT-безопасности в рамках Союзного государства

    • 14:18
    • 139
    • 0

    В трёх областях Киргизии наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации

    • 12:19
    • 178
    • 0

    Узбекистан претендует на региональное лидерство

    • 13:25
    • 205
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА