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Зеленский опроверг заявление депутата о военной помощи Баку

  • 03.10.2020, 18:46,
  • В Мире + Европа » Украина
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Зеленский опроверг заявление депутата о военной помощи БакуУкраинский лидер Владимир Зеленский 2 октября в рамках визита в Черновицкую область заявил, что Киев не намерен предоставлять военную помощь Баку. Он заострил внимание на том, что заявление депутата Людмилы Марченко об обратном является её личным мнением, сообщает ИА «Укринформ».

Глава государства отметил, что Украина не собирается оказывать поддержку ни одной из сторон азербайджано-армянского конфликта. При этом он отметил, что Киев призывает обе страны найти компромисс и наладить дипломатический диалог.

Ранее нардеп от партии Зеленского «Слуга народа» Марченко заявила, что Украина готова оказать военную помощь Азербайджану. Президент при этом отметил, что это личное высказывание парламентария, и оно не имеет ничего общего с позицией государства. Он также указал на то, что такие вопросы не решаются депутатами.

Лидер страны подчеркнул, что в последние годы между Киевом и Баку были налажены «особенные» дипломатические отношения. Он добавил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Напомним, что бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Конфликтующие стороны винят в сложившейся ситуации друг друга. Обеспокоенность в этом направлении 2 октября выразили главы государств и правительств на саммите ЕС.





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