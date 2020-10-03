Туркменистан утвердил план закупки вакцин для иммунизации на 2021-2025 годы

В Ашхабаде 2 октября в ходе заседания Кабмина, вице-премьер Пурли Агамырадов, по цифровой видеосвязи доложил о проводимой работе, направленной на охрану здоровья населения и профилактику заболеваний, а также на популяризацию и укрепление в обществе принципов здорового образа жизни. Агамырадов рассказал, что в целях совершенствования иммунно-профилактической деятельности в стране подготовлен проект Плана закупки вакцин и оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Чиновник отметил, что Минздрав периодически закупает вакцины и другие иммунные средства, имеющие особое значение в профилактике различных заболеваний.

— В данном направлении укрепляется тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ. Достигнутые успехи страны в профилактике инфекционных заболеваний и поддержании высокого уровня охвата населения иммунизацией получили международное признание, — сказал госчиновник.

Отметим, Туркменистан на основе Меморандума о взаимопонимании с ЮНИСЕФ на 2016-2020 годы, периодически закупает вакцины и средства иммунизации.

В свою очередь глава государства с удовлетворением отметил проделанную за последние годы масштабную работу по охране здоровья населения и профилактике болезней.

Туркменистан при содействии Детского фонда ООН проводит регулярную закупку сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения иммунобиологических препаратов.

В завершении президент подписал постановление на закупку медпрепаратов.

Напомним, минздрав Туркменистана проинформировало граждан, как бороться с инфекциями, в частности в осенний период. Добавим, Туркменистан закупает вакцины согласно Меморандуму на 2016-2020 годы. Страна приобретает 11 вакцин против заболеваний. Против гриппа в 2020 году закуплено более 200 тыс. вакцин. В мае против 14 инфекционных болезней приобретено 13 вакцин.