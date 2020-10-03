Сопредседатели МГ ОБСЕ настоятельно призывают Армению и Азербайджан прекратить огонь

Повоевали и хватит! Сопредседатели Минской группы ОБСЕ: Игорь Попов – Россия, Стефан Висконти – Франция, Эндрю Шефер – США, 2 октября выступили с ожидаемым заявлением. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИД РФ.

– Сопредседатели решительно осуждают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта, а также нанесение ударов по целям, расположенным на территории Армении и Азербайджана за пределами линии соприкосновения, и выражают тревогу по поводу сообщений о растущем числе жертв среди гражданского населения, – говорится в сообщении.

Москва, Париж и Вашингтон заявили, о том, что выбор, в качестве цели «гражданских» или создание угрозы «мирному армянскому и азербайджанскому населению» является абсолютно – неприемлемым.

Посредники призвали стороны конфликта полностью соблюдать свои международные обязательства по защите – «гражданских лиц».

Особо подчёркнуто, что участие «внешних сил» в эскалации насилия подрывает все усилия по достижению прочного мира в регионе – Закавказья.

Сопредседатели ссылались на заявление президентов России, Франции и США от 1 октября 2020 года, которые вновь призывали – к немедленному прекращению боевых действий, а также возобновлению предметных переговоров, добросовестно и без всяких условий.

Для эвакуации тел погибших военнослужащих, дипломаты также призывают совместно с ОБСЕ и МККК к срочному перемирию в гуманитарных целях для того, чтобы эвакуировать тела.

В свою очередь, Армения уже одобрила призыв к миру Минской группы ОБСЕ, а президент Азербайджан заявил, что формат «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ должен быть сохранён, но «если все они сохранят нейтралитет».