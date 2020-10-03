Президент Туркменистана ознакомился с девайсами местного производства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 2 октября ознакомился с электроникой местного производства. Это было сделано после правительственного заседания. Лидеру страны показали готовящиеся к выпуску телевизоры, телефоны, компьютеры, сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

Презентация девайсов была проведена главой минпромышленности и стройпроизводства Сердаром Бердымухамедовым. Госслужащий отметил, что изготовлением электронных устройств занимается коммерческая организация Aýdyň gijeler. При этом долевое участие соответствующего министерства в этом направлении составляет 49%.

Чиновник попросил Бердымухамедова придумать наименования для новых девайсов. Президент отметил, что было бы уместно назвать 65-дюймовый смарт-ТВ Älem (Космос), компьютерный моноблок — Şowly (Удачный), смартфон — Milli (Национальный), сотовый телефон с двумя SIM-картами — Körpe (Малыш), Wi-Fi роутер — Uçgun (Искра), сплит-систему — Mylaýym (Нежность).

Напомним, что в Туркменистане уже налажен выпуск смарт телевизоров Tolkun и Zemin диагональю 32, 42 и 55 дюймов, компьютеров и нетбуков для учащихся школ. По словам Бердымухамедова, расширение соответствующего производства позволит повысить инвестиционную привлекательность страны.