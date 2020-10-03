Беларусь получила поддержку в лице России против санкций ЕС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 2 октября сделала заявление, что в рамках союзнических обязательств санкционный список Белоруссии, принятый как адекватный ответ на санкции ЕС, автоматически начал применяться и в Российской Федерации. Также в заявлении российского дипкорпуса говорится, что санкции ЕС в отношении Беларуси расцениваются как прямое давление на власти Республики Беларусь. Об этом сообщил МИД РФ.

В комментарии министерства иностранных дел России указано, что Евросоюз вновь использует санкции как инструмент давления, вместо проявления сдержанного понимания столь необходимого для стабилизации внутренней ситуации в Белоруссии. МИД РФ напомнил, что санкционный «инструмент» является односторонним и нелегитимным, вдобавок он подрывает приоритеты Совбеза ООН и продолжает порождать деформацию международного права.

Полномочный представитель ведомства заявила, что эти меры, не что иное, как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, в непростой период урегулирования внутригосударственной обстановки. Со стороны Европы, вновь ничего не сказано о конституционной реформе, цель которой либерализация белорусской политической системы в ракурсе общенационального диалога, отметила Захарова.

Выяснение отношений относительно политических воззрений, должно проходить не на уличных акциях, а в строгом соблюдении национального правового поля, с участием всех категорий белорусской общественности, отмечается в послании.