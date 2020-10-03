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Мэрия Киргизии намерена закупить сотню автобусов на газу

Мэрия Киргизии намерена закупить сотню автобусов на газуПервый вице-премьер Киргизии Алмазбек Баатырбеков 2 октября провёл заседания по вопросу, касающегося исполнения плана улучшения экологической ситуации в Бишкеке и Чуйской области. В связи с этим, мэрия столицы сообщила о своём намерении закупить 100 автобусов на газу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам заместителя главы правительства, необходимо принят ряд мер для решения проблем по загрязнению воздухе.

По представленной информации сотрудников столичного муниципалитета, мэрия также планирует перевести общеобразовательные учреждения на газовое отопление.

Было отмечено, что в 22 жилых массивах Бишкека был проведён газ, благодаря инвестиционной программе ОсОО «Газпром Кыргызстан». на сегодняшний день, на газовое отопление подключены более 11000 домов. На данный момент, идёт работа ещё по районам республики.

По данным специалистов, как заявил Баатырбеков, одной из главных причин загрязнения воздуха является выделение выхлопных газов, в связи с чем, существует необходимость увеличения количества автобусов с газовым двигателем.





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