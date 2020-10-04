БОЛЬШАЯ ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 04 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

Жители сел Мадагиз и Талыш смеются над враньем Алиева - Александр Лапшин связался с ними





Александр Лапшин: У меня иногда чувство, что Ильзама Алиева держат в президентском дворце в полной изоляции и он совершенно не знает что происходит. Доверия к азербайджанским СМИ у меня примерно ноль, но прочитав в "сортир-таймс", пардон, на Хаккин.аз что они захватили село Мадагиз я за волновался. Это село расположено на ключевой трассе ведущей к другому селу Талыш. А в Талыше я знаю пару семей, неужели они в беде?





Позвонил, услышал бодрый голос, который спросил меня, как у меня дела. У меня? Да у меня нормально, вы как? Они говоря, что стрельба вокруг, много домов повреждено, но держатся. Детей вывезли, взрослые остались. Вчера азербайджанцы почти вошли в село, были рядом, но их отбросили на первоначальную линию границы и сейчас все в порядке.





Рассказываю, что СМИ Азербайджана пишут, что ваше село захватили и даже успели переименовывать Суговушан. Там смеются, мол, пусть сразу в Баку переименуют, чего мелочиться.





Эй, выпустите Ильхама из дворца! Хватит мужика мучить, включите ему интернет, а то дядька совсем в фантазии ударился.

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