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  • 01:09 – БОЛЬШАЯ ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 04 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА 
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БОЛЬШАЯ ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 04 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

Война в Карабахе
 
ОПЕРАТИВНУЮ СВОДКУ МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЛАГОДАРЯ НАШИМ КОЛЛЕГАМ В РЕСПУБЛИКЕ АРЦАХ, А ТАКЖЕ ИЗВЕСТНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛОВ: ЭТО BAGRAMYAN26INFOTEKA24ARARATARMENPRESSRe:public of Artsakh и WARGONZO и Abbas Djuma. CПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНУЮ И ОБЪЕКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.!!! 

   
01:10 Жители сел Мадагиз и Талыш смеются над враньем Алиева - Александр Лапшин связался с ними

Александр Лапшин: У меня иногда чувство, что Ильзама Алиева держат в президентском дворце в полной изоляции и он совершенно не знает что происходит. Доверия к азербайджанским СМИ у меня примерно ноль, но прочитав в "сортир-таймс", пардон, на Хаккин.аз что они захватили село Мадагиз я за волновался. Это село расположено на ключевой трассе ведущей к другому селу Талыш. А в Талыше я знаю пару семей, неужели они в беде?

Позвонил, услышал бодрый голос, который спросил меня, как у меня дела. У меня? Да у меня нормально, вы как? Они говоря, что стрельба вокруг, много домов повреждено, но держатся. Детей вывезли, взрослые остались. Вчера азербайджанцы почти вошли в село, были рядом, но их отбросили на первоначальную линию границы и сейчас все в порядке. 

Рассказываю, что СМИ Азербайджана пишут, что ваше село захватили и даже успели переименовывать Суговушан. Там смеются, мол, пусть сразу в Баку переименуют, чего мелочиться.

Эй, выпустите Ильхама из дворца! Хватит мужика мучить, включите ему интернет, а то дядька совсем в фантазии ударился.
01:01 Премьер-министр Армении направил поздравительное послание канцлеру Германии Ангеле Меркель по случаю Национального праздника
00:55 Президент Карабаха Араик Арутюнян выступил с обращением из передовой

"Я продолжаю быть на передовой, стоя рядом с нашими мальчиками-героями. Они делают великие подвиги для защиты Родины и всех наших семей. 

При этом осуществляю оперативное управление республикой через установленные механизмы.
Сегодня, после тяжелых боев, Армия обороны улучшила свои позиции и подготовила почву для дальнейшего продвижения.

Сузившись на линии фронта, Азербайджан стал активнее наносить удары по нашим мирным поселениям, в том числе с применением ракет дальнего действия. На эти военные преступления будут даны адекватные ответы, в этой связи мы предупреждаем власти Азербайджана в последний раз ...

Мы победим и накажем преступников угрожающих нашему существованию.
00:33 Мощнейший артиллерийский удар по врагу. Наш герой говорит, что бойцы освободили конечную позицию !

00:30 Кто-нибудь, спросите Илюшу, почему он не посещает Матагиз?
Да, и эту, которая землю целует[Мехрибан Алиева — прим. ред], пусть с собой возьмёт": Арцрун Ованнисян.
00:27 Никол Пашинян и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Это уже второй их телефонный разговор с начала боевых действий
00:20 Сирия призывает правительство Азербайджана не попадать в ловушку Турции и начать переговоры с Арменией. 

«Сирия всегда подчеркивала необходимость борьбы с международным терроризмом и наказания тех, кто его подпитывает, в первую очередь – оккупационных властей Турции», - заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.
 
00:10 Россия может ввести своих миротворцев в Карабах только с согласия Баку и Еревана, сказал РБК Дмитрий Песков.
00:01 Делегация парламента Армении во главе со спикером отбыла в Карабах

Депутаты двух республик обменялись мнениями о нынешней военной, политической и дипломатической обстановке

Спикер побеседовал с коллегой Артуром Товмасяном, участники встречи подчеркнули, что готовы вместе противостоять противнику до победного конца


  Источник:FMG NEWS

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