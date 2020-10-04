БОЛЬШАЯ ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 04 ОКТЯБРЯ - ХРОНИКА

01:10 Жители сел Мадагиз и Талыш смеются над враньем Алиева - Александр Лапшин связался с ними
Александр Лапшин: У меня иногда чувство, что Ильзама Алиева держат в президентском дворце в полной изоляции и он совершенно не знает что происходит. Доверия к азербайджанским СМИ у меня примерно ноль, но прочитав в "сортир-таймс", пардон, на Хаккин.аз что они захватили село Мадагиз я за волновался. Это село расположено на ключевой трассе ведущей к другому селу Талыш. А в Талыше я знаю пару семей, неужели они в беде?
Позвонил, услышал бодрый голос, который спросил меня, как у меня дела. У меня? Да у меня нормально, вы как? Они говоря, что стрельба вокруг, много домов повреждено, но держатся. Детей вывезли, взрослые остались. Вчера азербайджанцы почти вошли в село, были рядом, но их отбросили на первоначальную линию границы и сейчас все в порядке.
Рассказываю, что СМИ Азербайджана пишут, что ваше село захватили и даже успели переименовывать Суговушан. Там смеются, мол, пусть сразу в Баку переименуют, чего мелочиться.
Эй, выпустите Ильхама из дворца! Хватит мужика мучить, включите ему интернет, а то дядька совсем в фантазии ударился.
01:01 Премьер-министр Армении направил поздравительное послание канцлеру Германии Ангеле Меркель по случаю Национального праздника
00:55Президент Карабаха Араик Арутюнян выступил с обращением из передовой
"Я продолжаю быть на передовой, стоя рядом с нашими мальчиками-героями. Они делают великие подвиги для защиты Родины и всех наших семей.
При этом осуществляю оперативное управление республикой через установленные механизмы.
Сегодня, после тяжелых боев, Армия обороны улучшила свои позиции и подготовила почву для дальнейшего продвижения.
Сузившись на линии фронта, Азербайджан стал активнее наносить удары по нашим мирным поселениям, в том числе с применением ракет дальнего действия. На эти военные преступления будут даны адекватные ответы, в этой связи мы предупреждаем власти Азербайджана в последний раз ...
Мы победим и накажем преступников угрожающих нашему существованию.
00:33 Мощнейший артиллерийский удар по врагу. Наш герой говорит, что бойцы освободили конечную позицию !
00:30 Кто-нибудь, спросите Илюшу, почему он не посещает Матагиз?
Да, и эту, которая землю целует[Мехрибан Алиева — прим. ред], пусть с собой возьмёт": Арцрун Ованнисян.
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«Сирия всегда подчеркивала необходимость борьбы с международным терроризмом и наказания тех, кто его подпитывает, в первую очередь – оккупационных властей Турции», - заявил посол Сирии в России Рияд Хаддад.
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00:01 Делегация парламента Армении во главе со спикером отбыла в Карабах
Депутаты двух республик обменялись мнениями о нынешней военной, политической и дипломатической обстановке
Спикер побеседовал с коллегой Артуром Товмасяном, участники встречи подчеркнули, что готовы вместе противостоять противнику до победного конца
Источник:FMG NEWS
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