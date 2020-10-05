Безопасность Каспийского региона в приоритете Туркменистана

Вице-премьер Туркменистана Рашид Мередов 3 октября в обновлённом составе, провёл заседание – межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря. Об этом FMG.NEWS сообщили

Прежде всего, Мередов поручил тщательно подготовиться к VI саммиту глав прикаспийских стран, который пройдёт в Туркменистане.

Дипломат также отметил, что Ашхабад сыграл главную роль в развитии договорно-правовой базы многостороннего сотрудничества пяти прикаспийских стран. Более того, Туркменистан продолжает данный процесс в партнёрстве с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Россией, в рамках международного права, учитывая экологическую точку зрения.

– Туркменистан намерен продолжить активную деятельность в данной связи в целях обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе, упрочения отношений дружбы, добрососедства и широкого взаимодействия между прибрежными государствами и их народами, – говорится в сообщении.

В связи с чем, глава МИД упомянул о подписании в 2018 году в казахстанском городе Актау конвенции о правовом статусе Каспийского моря, данный проект разработан Ашхабадом ещё 18 лет назад.

Говоря о партнёрстве, Рашид Мередов подчеркнул, что Туркменистан приложит все усилия по продвижению взаимовыгодного сотрудничества на Каспии, в соответствии с экологической дипломатией Туркменистана, а также особое внимание уделит вопросам изменения климата и зелёной экономики.

До этого, 2 октября туркменский лидер подписал постановление, об утверждении нового состава межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря.

Добавим, что саммиты глав государств прикаспийских стран проводились в Ашхабаде – в 2002 году, Тегеране – 2007 году, Баку – 2010 году, Астрахани – 2014 году, Актау – 2018 году.