Заявление МИД Армении относительно лжи, распространяемой Азербайджаном

-????️Агрессия, развязанная Азербайджаном против Арцаха при содействии Турции и с привлечением иностранных боевиков-террористов, сопровождается кампанией дезинформации и фальсификаций, выходящей за пределы разумного.





-????️Одна из них - это дезинформация последних часов о нанесении с территории Республики Армения ударов по населенным пунктам в глубине территории Азербайджана.





-????️Цель дезинформационной кампании - скрыть массированные обстрелы со стороны Азербайджана крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха с первых дней войны, в результате чего только сегодня были зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданского населения, и был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре жизнеобеспечения.





-????️Распространяя подобную лживую информацию, Азербайджан также готовит почву для продолжения своей преступной политики и расширения географии войны.





-????️Любая провокация азербайджанской стороны получит соразмерный ответ со стороны Республики Армения

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ

Противник вновь обстреливает города Степанакерт и Шуши. Ответ Армии обороны не заставит себя долго ждать. Однако, в отличие от террористического руководства Баку , мы берем под прицел не гражданское население, а военные объекты, постоянно дислоцированные в крупных городах. Мы вновь призываем мирное население этих городов немедленно покинуть свои дома во избежание возможных жертв.

Пресс-секретарь президента Арцаха 10:52 Азербайджан возобновил наступательные действия в южном направлении Арцахского фронта. Ведутся ожесточенные бои. Подразделения Армии обороны наносят достойный ответ вражеским силам: 10:41Минобороны Армении 10:25 В данный момент противник с большой интенсивностью наносит ракетные удары по Степанакерту: Минобороны Армении Как ночью, так и на данный момент боевые действия в зоне арцахско-азербайджанского конфликта продолжаются с различной интенсивностью. Спикер Минобороны Армении, Шушан Степанян 09:00



