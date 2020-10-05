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Премьер-министр Молдовы вручил награды лучшим виноделам страны

  • 05.10.2020, 19:38,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Премьер-министр Молдовы вручил награды лучшим виноделам страныГлава правительства Молдовы Ион Кику 3 октября принял участие в мероприятии, которое было посвящено 19-му национальному дню вина под названием «Праздник Eu deVIN». В ходе праздника, премьер-министр вручил награды виноделам, особо отличившимся производством качественных вин и продвижением имиджа Молдавии в качестве винодельческой страны на международной арене. Главный приз был присужден винодельне «Roots Wines». Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Вместе с тем, по словам министра сельского хозяйства Иона Пержу, Молдова входит в топ двадцатку ведущих винодельческих республик, в том числе, является тринадцатым крупным экспортёром вина среди всех стран. Пержу подчеркнул, что невзирая на экономические препятствия,  сектор экспортировал товаров на сумму более 200 миллионов долларов.

Стоит отметить, что национальный день вина — это событие, которое уже 19 лет способствует потреблению качественного вина в Молдове. Вина страны представляют собой символ европейской идентичности, основанной на обширной культуре, ценном винном наследии и многовековой эволюции.





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