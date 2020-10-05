Пашинян и советник Трампа по безопасности обсудили агрессию Турции против армян

5 октября дал интервью изданию «The New York Times», в котором рассказал о развязанной Азербайджаном войне против Карабаха. Об этом FMG.NEWS сообщили

Важно отметить, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен в беседе с Пашиняном пообещал организовать его разговор с Дональдом Трампом.

Как пишет New York Times, армянский премьер в беседе с О’Брайеном обсудил карабахский вопрос.

Так как, Никол Пашинян выразил озабоченность по поводу применения истребителей американского производства F-16, принадлежащих ВС Турции, в зоне боевых действий.

По его словам, конфликт приобрёл гораздо более опасный характер из-за прямого военного вмешательства Турции, в поддержку Баку.

Соединенные Штаты оказались в неудобном положении, так как многочисленная и политически влиятельная армянская диаспора видит, как член НАТО Турция использует самолеты F-16 в пользу врагов Армении.

– Соединенным Штатам, необходимо объяснить, давали ли они эти F-16 для бомбардировки мирных деревень и мирного населения, – сказал Пашинян.

Также, в интервью американскому изданию он рассказал, что нынешние боевые действия, которые начались 27 сентября после нескольких месяцев роста напряженности, представляют собой «экзистенциальную угрозу» из-за вмешательства Турции.

Никол Пашинян напомнил, что предшественница Турции – Османская империя, убила примерно 1,5 млн армян в конце Первой мировой войны.

Добавим, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев и Роберт О’Брайен 2 октября провели встречу в Женеве. В нынешних сложной глобальной обстановке, данная неожиданная очная беседа, это реальные действия и важнейший шаг к новой модели мира.

Ранее стало известно, что 45-й глава США Дональд Трамп заболел коронавирусом, в преддверии президентских выборов, которые в этом году пройдут 3 ноября. Многие руководители стран пожелали ему скорейшего выздоровления. Однако, есть люди, которые радуются, даже в восторге от болезни Трампа, это его политические конкуренты – демократы, а также подконтрольные им СМИ по всему миру, из-за того, что Трамп подавил цветную революцию в США.